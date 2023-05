Titulaire face à Angers dimanche soir, Dimitri Payet a sans doute disputé le dernier match de sa saison avec l'OM, voire peut-être même de sa carrière.

OM-Angers SCO : Dimitri Payet, un dernier récital en guise d'adieu ?

Dimanche soir, à l'annonce de son nom sur les écrans géants du Vélodrome, le public marseillais s'est enflammé, comme s'il savait que ce serait peut-être la dernière fois qu'il verrait Dimitri Payet sur un terrain vêtu de la tunique olympienne. Igor Tudor le sait, son joueur va écoper d'une lourde sanction mercredi prochain par la commission de discipline, et le choix de le titulariser face à Angers n'est pas un hasard, bien au contraire. À 36 ans, le milieu offensif marseillais a terminé sa saison en beauté. Un but inscrit, 62 ballons touchés en 65 minutes, et 85% de passes réussies, un Dimitri Payet des grands jours, vraisemblablement auteur de son meilleur match avec l'Olympique de Marseille sur cet exercice.

Désormais, c'est quoi la suite ? Car oui, les supporters de l'OM le savent, la commission de discipline ne fera pas de cadeau à Dimitri Payet mercredi prochain, et il est certain qu'elle ne lui offrira aucune possibilité de rejouer en cette fin de saison. Après sa gifle adressée à Yannick Cahuzac le 6 mai dernier à Bollaert, le milieu marseillais risque entre 4 et 5 matchs de suspension.

Dimitri Payet songe à raccrocher les crampons

En attendant de savoir à quelle sauce il sera mangé par la commission de discipline mercredi prochain, une tendance semble se dégager en ce qui concerne l'avenir de Dimitri Payet. Il y a quelques jours, Le Parisien a expliqué que le Réunionnais aurait mis en avant cette hypothèse auprès de son entourage lors d'une discussion. À l'heure actuelle, le milieu offensif de 36 ans n'a rien annoncé, et attend sans doute de connaître sa sanction pour prendre une quelconque décision.

Quoi qu'il en soit, son aventure avec l'OM n'est pas prête de toucher à sa fin, car une fois sa retraite officialisée, un poste de reconversion au sein de la cellule de recrutement lui est déjà dédié. En revanche, concernant le rectangle vert, une fin de carrière marquerait la fin d'une histoire pleine de rebondissements avec l'Olympique de Marseille, au cours de laquelle il a su marquer les esprits à plusieurs reprises.

2014-2015 : Sous l'impulsion de Marcelo Bielsa, Payet finit meilleur passeur de Ligue 1

Pour sa deuxième saison à Marseille, Dimitri Payet va littéralement exploser. Entouré par des joueurs talentueux tels que André Ayew, André-Pierre Gignac, ou encore Florian Thauvin, il est surtout coaché par Marcelo Bielsa, un entraîneur qui a changé sa carrière d'après les dires du milieu marseillais en décembre dernier, dans les colonnes de La Provence.

"C’est celui qui m’a transformé, qui m’a donné une vision du foot qui me sert encore aujourd’hui. Il m’a fait prendre des responsabilités, autres que celles que je prenais déjà. J’avais une exigence envers moi-même qui n’était pas assez forte. Grâce à lui, j’ai compris que je devais me mettre des objectifs plus grands. À partir de ce moment-là, j’ai changé. C’est le coach le plus différent que j’ai eu."

Des mots forts envers l'Argentin, qui résume parfaitement la dimension prise par Dimitri Payet cette année-là. Positionné au poste de numéro 10, le joueur formé à Nantes termine la saison en tant que meilleur passeur de Ligue 1, avec 16 passes décisives délivrées en 38 journées de championnat. Une performance exceptionnelle, qui lancera défintivement sa carrière par la suite.

31 janvier 2017 : Un come-back historique

Après avoir performé à West Ham, avec des prestations qui l'ont récompensé d'une 16e place au Ballon d'Or France Football en 2016, Dimitri Payet fait son grand retour à l'OM, en devenant le joueur le plus cher de l'histoire du club, après avoir été recruté 29,3 millions d'euros. Le 31 janvier 2017, l'OM affronte l'OL (2-1) en Coupe de France, dans un Vélodrome en ébullition. Durant la première période de la prolongation, il entre en jeu et signe son grand retour à Marseille sous une incroyable ovation. Un moment inoubliable, aussi bien pour le joueur que pour les 65 000 supporters présents ce soir-là.

12 avril 2017 : Une prestation XXL face à Leipzig en Ligue Europa

Cette soirée européenne est ancrée à jamais dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. À l'occasion du quart de finale retour de la Ligue Europa, l'OM accueille Leipzig après avoir perdu 1-0 en Allemagne lors du match aller. Pour ce rendez-vous, le Vélodrome sort le grand jeu, et cette rencontre va rapidement basculer dans la folie. Dès la première minute, Marseille concède l'ouverture du score, et doit mettre trois buts pour se qualifier.

Porté par un Dimitri Payet strastophérique, les Olympiens vont tout renverser. Le meneur de jeu réunionnais s'offre une passe décisive, avant d'inscrire un but d'anthologie, grâce à une frappe de l'extérieur pied droit, après avoir mystifié la défense adverse. L'OM s'impose finalement 5-2 et file en demi-finale de la Ligue Europa.

16 mai 2017 : Le rêve brisé

Voilà une date qui restera sans doute l'un des moments les plus difficiles dans la carrière de Dimitri Payet. À quelques semaines de la Coupe du monde où il semblait en mesure d'être convoqué par Didier Deschamps, le milieu offensif marseillais est titulaire avec l'OM en finale de la Ligue Europa face à l'Atlético, quelques jours après avoir été blessé.

À l'image de son équipe, Dimitri Payet est dans son match, mais le coup du sort intervient à la 32e minute, quand le milieu marseillais s'écroule sur la pelouse, blessé, et quitte ses coéquipiers en larmes. À ce moment-là, le joueur, âgé de 30 ans à l'époque, prend conscience qu'il voit son rêve de jouer une Coupe du monde s'envoler.

Le 10 novembre 2019 : Dimitri Payet détruit à lui seul l'OL de Rudi Garcia

"Déjà, ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Il y a quelques mois, on recevait Lyon, et vu sa causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais, le président lyonnais... Je n'irai pas dans le détail, parce que ce n'est pas le but non plus, mais je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça. Cela fait bizarre qu'il postule trois mois après pour ce club-là." Ces déclarations, ce sont celles de Dimitri Payet, le 8 novembre 2019, deux jours avant un Olympico bouillant au Vélodrome entre l'OM et l'OL. Le contexte est simple, Rudi Garcia fait son retour à Marseille après avoir signé à Lyon.

Au cours de cette rencontre, Dimitri Payet, très attendu après ses récentes déclarations, plie la rencontre à lui tout seul, en inscrivant un doublé en première période, et permettant à l'Olympique de Marseille de s'imposer 2-1 sur son rival lyonnais. L'un des matchs références du Réunionnais sous la tunique marseillaise.

Dimitri Payet à jamais dans l'histoire de l'OM

Tous ces moments marquants font de Dimitri Payet un joueur désormais classé à jamais dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Si sa fin de carrière est annoncée dans les prochains jours, nul doute que cela sera vécu comme un tremblement de terre dans la cité phocéenne. Quoi qu'il en soit, il laissera une trace indélibile au sein du club phocéen, et gardera, à coup sûr, une place dans le coeur des supporters marseillais.