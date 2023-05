Conscient de la nécessité de renforcer l'effectif du PSG au mercato estival, Luis Campos aurait pris des renseignements sur un international portugais.

Mercato PSG : Le Paris SG veut un deuxième défenseur

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait être l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Après une saison soldée par de nombreux échecs, les Parisiens souhaiteraient repartir sur de nouvelles bases en restructurant leur effectif au mercato estival. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait ciblé plusieurs secteurs à renforcer, notamment la défense.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a dû faire face à de nombreuses blessures lors de grandes échéances. Dans cette optique, les dirigeants du PSG souhaiteraient recruter un deuxième défenseur cet été en plus de Milan Skiriniar. D’autant plus que Presnel Kimpembe sera indisponible pendant plusieurs mois et que l’avenir de Sergio Ramos est toujours incertain à l’heure actuelle.

Ces dernières semaines, les pistes se sont multipliées pour le PSG, Jean-Clair Todibo, Axel Disasi ou encore Kim Min-Jae seraient dans le viseur du club de la capitale. Le recrutement d’un défenseur est l’une des priorités de Luis Campos pour le prochain mercato estival. L’arrivée d’un roc défensif permettra de renforcer la ligne défensive du PSG et d’ajouter de la concurrencer dans ce secteur. En parallèle, ce dossier aurait pris une nouvelle tournure ces derniers jours avec l’émergence d’une piste supplémentaire.

Mercato PSG : Luis Campos surveille Antonio Silva

Luis Campos sera très attendu lors du mercato estival et le conseiller sportif du PSG souhaiterait frapper plusieurs gros coups cet été. L’ancien directeur sportif du LOSC serait intéressé par une pépite du championnat portugais. Selon les informations de Pedro Almeida, le PSG aurait pris des renseignements sur le défenseur de Benfica, Antonio Silva.

À 19 ans, l’international portugais est l’une des révélations de la très bonne saison des lisboètes. Grâce à ses performances, Antonio Silva est parvenu à s’imposer parmi les titulaires dès sa première saison chez les professionnels. De plus, son rendement lui a également permis d’intégrer la sélection portugaise et de participer à la Coupe du Monde. Sa lecture du jeu et sa solidité dans les duels pourraient être de précieux atouts pour le PSG .