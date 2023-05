Éblouissant cette saison en Ligue 1, l’attaquant du RC Lens, Loïs Openda, fait encore parler de lui grâce à une nouvelle distinction personnelle.

Un doublé historique pour Loïs Openda

Pour seulement 10 millions d'euros, le RC Lens a réussi à s’attacher les services d'un numéro 9 capable d'inscrire pour sa première saison dans le championnat français 19 buts et de délivrer 3 passes décisives. Loïs Openda ressemble en tout point à ce qu'on appelle une bonne affaire, une habitude que commence à prendre la cellule de recrutement du RCL, qui vise très régulièrement juste sur les profils recrutés pour l’effectif de Franck Haise.

Déjà vainqueur du trophée UNFP du mois de mars, Loïs Openda réalise un doublé historique pour un joueur du RC Lens en remportant à nouveau cette distinction personnelle visant à récompenser les bonnes performances d'un joueur du championnat. Auteur de 3 buts en 1 passe décisive en 4 matches contre Rennes, Strasbourg, Paris et Monaco, l'international belge porte dorénavant son total de réalisations dans l'élite à 19 buts (2 nouveaux buts étant inscrits contre Toulouse et Marseille ce mois-ci n'étant donc pas comptabilisés pour le trophée du mois d'avril).

En remportant ce prix, Loïs Openda devance Alexis Sanchez (OM) et Grejohn Kyei (Clermont Foot). À noter que la performance du Belge n'est pas anodine. En effet, le dernier joueur à avoir remporté deux mois consécutifs ce trophée n'est autre qu'Edinson Cavani en 2016. Remarquable.

À l’assaut de la Ligue des Champions

Courtisé par de nombreux clubs européens, Loïs Openda devrait cependant poursuivre son aventure sous le maillot Sang et Or la saison prochaine. Malgré cet intérêt prononcé, le Belge se sent pleinement épanoui au sein de l'effectif lensois et la participation à la prochaine campagne de Ligue des Champions devrait être un argument de taille pour le convaincre de rester au RCL.

À la recherche de stabilité après un début de carrière sinueux, Loïs Openda devrait continuer de grandir avec le RC Lens la saison prochaine. Il sera sans aucun doute attendu au tournant dans la fin de saison folle qui attend les Lensois, qui tenteront de préserver leur seconde place au classement général.