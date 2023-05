L'AS Monaco joue gros en cette fin de saison et Philippe Clement le sait. L'entraîneur belge a cherché à remobiliser ses joueurs cette semaine.

AS Monaco : Plus le droit à l'erreur

Les Monégasques ont perdu leurs deux derniers matchs de championnat, face à Lens (0-3) et Montpellier (0-4). Conséquence, l'ASM voit la Ligue des Champions s'éloigner et les concurrents à l'Europe se rapprocher. Au classement, le club du Rocher pointe à 8 points de Lens, 3ème, et n'a plus que 2 points d'avance sur son poursuivant lillois. Une qualification en C1 sera quasiment impossible mais Philippe Clement entend bien conserver la qualification en Ligue Europa virtuellement acquise.

"C'était inacceptable la façon avec laquelle on a perdu contre Montpellier. On ne peut pas baisser la tête comme on l'a fait en seconde période. Lundi, j'ai dit aux joueurs que c'était le jour 0. Je suis très attentif aux séances et aux joueurs qui sont disponibles physiquement et mentalement pour le match contre Angers, ce week-end. Mon onze ne dépendra pas des noms, des statuts, mais des joueurs qui sont prêts" a indiqué le coach belge en conférence de presse. Un signal fort pour les Monégasques, qui devront gagner leur place s'ils veulent jouer.

Un calendrier difficile pour les hommes de Clement

Philippe Clement veut se servir de ces défaites pour avancer : "Prendre de bonnes leçons pour rebondir avec beaucoup d'ambition, c'est ce que je veux voir. Mais on doit le montrer sur le terrain". Les Monégasques affrontent ce week-end la lanterne rouge Angers, déjà relégué, mais la suite du calendrier s'annonce plus corsée.

L'AS Monaco doit encore affronter des concurrents à l'Europe pour les 5 dernières journées de Ligue 1. Après Angers, les hommes de Philippe Clement accueilleront Lille et se déplaceront à Lyon, qui rêve toujours d'une qualification continentale. Les Monégasques devront également se défaire de Rennes, 6ème, et de Toulouse, récent vainqueur de la Coupe de France.