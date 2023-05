Alors que Wilfried Zaha est annoncé sur les tablettes de l'OM, le choix de l'attaquant ivoirien sur son futur se précise.

Mercato OM : Pablo Longoria ne lâche pas Wilfried Zaha

La rumeur Wilfried Zaha à l'OM ne date pas d'hier. Lors du dernier mercato hivernal, certaines sources évoquaient déjà l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour l'attaquant ivoirien, qui arrive en fin de contrat avec Crystal Palace. Aujourd'hui, cela ne fait plus de doute, le club phocéen est bien déterminé à le recruter l'été prochain, et les conditions demandées par le joueur semblent être en adéquation avec le projet sportif vendu par Pablo Longoria.

En effet, l'attaquant ivoirien veut absolument jouer la Ligue des Champions, et être une pièce maîtresse de sa prochaine équipe. Deux conditions que l'OM est en mesure de lui offrir, car l'équipe d'Igor Tudor est actuellement 3e de Ligue 1, et quasiment assurée de finir la saison sur le podium. Toutefois, d'autres clubs prestigieux se bousculent au portillon, bien décidés à mettre des bâtons dans les roues des dirigeants marseillais. Dernièrement, un intérêt du PSG et également d'Arsenal avait été mentionné. Désormais, une autre menace plane sérieusement sur Marseille pour ce dossier, il s'agit de Crystal Palace.

Le pensionnaire de Premier League a récemment proposé une offre de prolongation à sa star ivoirienne afin de le convaincre de poursuivre son aventure sous le maillot des Eagles. Une prise d'initiative qui n'aurait pas laissé insensible Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha proche de prolonger à Crystal Palace ?

D'après les informations révélées ce mercredi par Talksport, Wilfried Zaha envisagerait sérieusement de prolonger son contrat avec Crystal Palace. Le contrat proposé par le club anglais correspond aux exigences du joueur de 30 ans qui réclamait 12 millions d'euros par an, et une durée de quatre ans. De plus, il est également précisé que le président des Eagles, Steve Parish, est prêt à tout pour conserver son joueur. Le dossier se complique sérieusement pour l'OM, qui risque de devoir se positionner sur d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif cet été.