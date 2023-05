La saison en Ligue 1 n’est plus qu’à trois matchs de sa fin. L’OM, déjà préoccupé par son recrutement du mercato estival, pense à une piste brésilienne pour renforcer son secteur gauche.

Le côté gauche de l’attaque de l’Olympique de Marseille a souffert de quelques manques cette saison. Dimitri Payet n’a d’ailleurs pas toujours été aligné à ce poste par Igor Tudor, qui ne disposait pas non plus de spécialiste à proprement parler du poste. Les longues courses de Nuno Tavares pour accompagner les actions offensives n’étaient pas non plus suffisantes. Cengiz Under a plus été utilisé à droite qu’à gauche, ce qui oblige la direction à se pencher sur le renforcement du poste.

Mercato : Luis Henrique finalement de retour à l'OM

Le mercato estival arrive donc à point nommé puisque les dirigeants olympiens font devoir se parer pour la saison prochaine. Mais avec un Frank McCourt plus stratège que dépensiers,Pablo Longoria est obligé de compter avant de dépenser le moindre sou lors du mercato de l’OM. Forcément, les regards se tournent de nouveau au vers le Brésil où Luis Henrique semble s’être réveillé.

Prêté par l’Olympique de Marseille à Botafago, l’ailier brésilien de 21 ans s’est montré utile avec son club formateur. Il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe brésilienne depuis juillet 2022. Bientôt en fin de contrat dans son pays, il doit revenir à l’OM à qui il appartient jusqu’en juin 2025.

Tout semble indiquer que l’écurie phocéenne qui n’a à ce jour reçu aucune offre du Brésil pourrait lui redonner une nouvelle chance. En effet, les dirigeants brésiliens espèrent une rupture de contrat entre leur jeune compatriote et l’OM afin de le recruter gratuitement. Pablo Longoria, qui devine bien la stratégie, a fixé le prix de l’ailier phocéen à 6 millions d’euros.

Si Botafago ne se décide pas rapidement pour Luis Henrique, le joueur reviendra donc dans l’équipe phocéenne à la fin de la Serie A brésilienne, sauf si un autre club se positionne pour l’avoir. Dans ce cas de figure, les indemnités de son transfert serviront à recruter à son poste.