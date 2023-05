Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier a fait des annonces fortes concernant l'arbitrage ainsi que Dimitri Payet.

Certaines décisions arbitrales défavorables à l'OM, selon Valentin Rongier

C'est un sujet toujours aussi brûlant du côté de la Canebière depuis le fameux match à Lens le 6 mai dernier (2-1). Si l'OM a pris l'initiative de publier un communiqué quelques jours après la rencontre pour faire part de son incompréhension à propos de plusieurs décisions arbitrales, certains membres du club n'hésitent pas à donner leur opinion sur ce sujet.

Ce vendredi, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match face à Lille, c'est Valentin Rongier qui a été questionné sur le traitement de l'Olympique de Marseille par rapport aux autres équipes du championnat concernant l'arbitrage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le capitaine marseillais n'a pas gardé sa langue dans sa poche. "Je me suis exprimé là-dessus, le club aussi. Je répète : être arbitre est un métier compliqué, tout va vite, les joueurs ont du vice. Maintenant, oui, j'ai le sentiment sur certains matchs qu'il y a des situations qui vont souvent en notre défaveur. Ça s'est répété plusieurs fois."

Marseille compte déposer un recours après la sanction de Dimitri Payet

Après l'arbitrage, c'est le cas Dimitri Payet qui a animé la conférence de presse. Pour rappel, le joueur a été sanctionné de 3 matches fermes de suspension après que Prime Video ait diffusé les images de la gifle du Réunionnais adressée à Yannick Cahuzac sur la pelouse de Bollaert. Interrogé sur la réaction du vestiaire de l'OM à l'annonce de cette sanction, Valentin Rongier a confirmé la position du club, récemment affirmée dans un nouveau communiqué officiel.

"La sanction contre Payet ? C'est compliqué d'avoir un partenaire suspendu, qui plus est Dim. Je sais que le club s'est exprimé. Je pense qu'il y aura un recours. Je ne vais rien dire de plus. C'est sûr que ça va être dur de se passer de lui, il est super important pour nous, on ne le lâchera pas." Reste à savoir si ce recours permettra à l'OM de faire lever la sanction prononcée envers son meneur de jeu.