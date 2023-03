Publié par Timothée Jean le 22 mars 2023 à 12:29

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a lâché quelques confidences sur Valentin Rongier, qui enchaîne de bonnes performances à l’ OM.

Rayonnant depuis le début de la saison avec l’Olympique de Marseille, et encore impeccable dimanche soir lors de victoire face au Stade de Reims, Valentin Rongier semblait promis à une place en Equipe de France. L’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, estime d’ailleurs qu’il mérite d’être appelé chez les Bleus. Sauf que le milieu de terrain devra patienter avant de vivre sa première sélection en équipe nationale.

Et pour cause, Valentin Rongier n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’Equipe de France contre les Pays-Bas (24 mars) et l’Irlande (27 mars) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Dans un long entretien accordé à La Provence, le patron des Bleus est revenu sur ce choix, en liant l’absence du capitaine de l’ OM à une forte concurrence à son poste.

« Valentin Rongier a un profil intéressant, il fait de bonnes choses avec son club, il est performant. Les autres joueurs retenus ont des profils différents. Dans son registre, il y a de la concurrence avec ceux que j'ai sélectionnés », a-t-il indiqué.

OM : Valentin Rongier était présélectionné avant la Coupe du monde

Capitaine de l’ OM en l’absence de Dimitri Payet, Valentin Rongier est suivi de très près par le sélectionneur de l’Equipe de France en raison de ses performances. Le milieu de terrain marseillais avait même déjà été présélectionné par Didier Deschamps avant la Coupe du monde au Qatar, sans qu’il ne soit finalement retenu chez les Bleus.

Cette révélation a été faite par le sélectionneur français en personne. « Je le suis, il n'a pas été présélectionné que pour ce rassemblement, il l'était aussi pour la Coupe du monde », a-t-il confié. Poursuivant, Didier Deschamps a aussi commenté l’absence de Mattéo Guendouzi, assurant qu’il n’avait « rien de négatif ».

Le milieu de terrain paie sans doute ses prestations décevantes avec l’ OM. La décision de DD n’étant pas « figée », l’ancien joueur d’Arsenal pourrait prochainement faire son retour chez les Bleus. Pour cela, il devra retrouver son meilleur niveau à Marseille.