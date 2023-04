Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2023 à 12:51

Actuellement au Brésil pour poursuivre ses soins, l’attaquant du PSG Neymar Jr a fait une annonce fracassante sur son avenir, à quelques mois du mercato estival.

PSG Mercato : Neymar promet de revenir à Santos

De retour au Brésil depuis fin mars pour continuer à se soigner après son opération à la cheville droite, qui le maintiendra hors des terrains jusqu’à la fin de la saison, Neymar était ce jeudi dans les tribunes du stade Urbano-Caldeira pour assister au match entre Santos, son club formateur, et Audax Italiano. Au terme de la rencontre, qui s’est soldée par un nul (0-0), l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est exprimé aux micros des nombreux journalistes venus couvrir l’évènement.

L’international brésilien a notamment été interrogé sur le désir des fans de Santos, qu’il a quittée en 2013 pour rejoindre le FC Barcelone, de le voir revenir dans son club formateur un jour. Et sans langue de bois, Neymar a promis de revenir bientôt. « Je me sens chez moi ici. Un jour, je reviendrai, je reviendrai bientôt », a annoncé le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui a revêtu un maillot de Santos pour l'occasion, dans des propos rapportés par Globo Esporte. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien milieu offensif du Barça songerait-il à un départ du Paris SG dans les mois à venir ?

PSG Mercato : Neymar dispose d’un bon de sortie à Paris

À l’instar de Lionel Messi, Neymar ne sera pas retenu par le PSG lors du prochain mercato. Mais il sera quasiment impossible de le faire partir, le Brésilien ne voulant absolument pas changer d'air. En effet, selon le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, le Paris SG, qui avait déjà tenté l’été dernier de se séparer de son numéro 10, ne retiendra pas le natif de Mogi Das Cruzes en cas de bonne offre lors du prochain mercato estival. Seulement, avec un long contrat courant encore pour quatre ans, Neymar est maître de son destin et souhaite encore poursuivre avec les Rouge et Bleu. Mais jusqu’à quand ?