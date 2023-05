La tension est à son comble au sein de l'Olympique de Marseille après la défaite cuisante face à Lille OSC (2-1) lors du match de la dernière 36e journée de Ligue 1 qui s'est joué sans Dimitri Payet, dit-on sur décision d'Igor Tudor.

Au début de son deuxième mandat à l'OM, Payet a été étincelant. Il a été un leader sur le terrain, délivrant des passes décisives et marquant des buts importants. Son jeu technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence ont fait de lui le joueur le plus influent de l'équipe. Il a longtemps été le véritable moteur de l'attaque marseillaise.

Dimitri Payet, l'OM pouvait-il s'en passer ?

La véritable controverse concernant Payet est survenue lors du dernier match RC Lens-OM de la saison 2022-2023. L'OM avait besoin d'une victoire pour se qualifier pour une compétition européenne, mais s’était fait battre par les Lensois 2-1, avec un but inscrit par Payet. Mais en fin de partie, le capitaine olympien, devenu remplaçant sous Igor Tudor, a giflé un joueur du RCL, un geste irresponsable qui lui vaudra une sanction de 3 matchs de la Commission de discipline de la LFP.

Les fans marseillais soutiennent toujours leur joueur. Pour eux, il fait face à une grosse sévérité de la part des juges du football français. Igor Tudor, on ne sait pour quelle raison, a laissé le joueur en dehors de son groupe tout comme Nuno Tavares. Encore qualifié pour le match face à Lille OSC, Payet pensait s’appuyer sur sa prestation face à Lens pour mériter une réintégration dans le onze de l’équipe.

Vers un PayetGate à l'Olympique de Marseille ?

Les fans marseillais ne cautionnent pas le traitement infligé à leur joueur par Tudor. La défaite de ce samedi fait perdre à l'Olympique de Marseille toutes ses illusions d'une seconde place en Ligue 1, synonyme de qualification directe à la prochaine Ligue des champions. Pendant ce temps, Payet est lui déjà en fin de saison à cause des sanctions de son entraîneur et de la Commission de discipline de la LFP.

Avec la fin de saison catastrophique qui se dessine pour Marseille, Dimitri Payet pourrait devenir un véritable caillou dans le soulier de Tudor. Révéra-t-on Payet sous le maillot du club phocéen même s’il est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 ? Pas très sûr si Igor Tudor reste en place la saison prochaine.