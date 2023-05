Vinicius Jr a une nouvelle fois été victime d'insultes racistes, dimanche. Cette situation accable le joueur, qui pourrait quitter le Real pour le PSG ?

Real Madrid : Vinicius Jr exaspéré par sa situation

Dimanche face au stade Mestalla, Vinicius Jr a encore une fois été victimes d'insultes racistes à l'occasion du déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Valence. Le Brésilien a été la cible des supporters valencians, qui l'ont traité à de nombreuses reprises de "singe" et souhaité sa mort. Vinicius Jr est apparu en pleurs sur certaines images et a été expulsé pour s'être énervé. Une situation que l'ailier gauche du Real ne supporterait plus.

D'après les informations de ESPN Brasil, le clan de Vinicius Jr pousserait le joueur à quitter le Real Madrid au vu de cette situation insupportable. Suite à la rencontre, le Brésilien a pris à partie le président de la Liga Javier Tebas face à son inaction, malgré les nombreux actes racistes qu'il a subi.

Le PSG prêt à bondir pour Vinicius

Selon les informations de Sport, le PSG pourrait profiter de la situation délicate du Brésilien pour tenter de l'arracher au Real Madrid. Lionel Messi va quitter la capitale et Neymar pourrait en faire de même. De quoi relancer l'intérêt des dirigeants parisiens pour Vinicius Jr, qui était déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain il y a quelques saisons. Un échange entre Neymar, Vinicius et Luka Modric avait été envisagé par les Parisiens, ce à quoi les Madrilènes n'avaient pas donné suite.

Tout dépendra de l'évolution de la colère du joueur de la Seleção, très marqué par ces évènements. Les dirigeants madrilènes ont clairement fait savoir qu'ils ne laisseraient pas partir leur star, alors que "Vini" a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. Il est actuellement le joueur le plus cher de l'effectif des Merengues, mais aussi le plus décisif. Même si le PSG a la capacité financière de recruter n'importe quel joueur, le Real fera tout pour garder Vinicius Jr.