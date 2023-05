Avant la réception du Stade Brestois, une grosse incertitude plane à l’OM. Igor Tudor risque d’être privé de Samuel Gigot, touché au visage.

Après la défaite subie à Lille (2-1), l’Olympique de Marseille a quasiment perdu tout espoir de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. L’OM, qui reste sur deux défaites consécutives en championnat, conserve toujours sa 3e place sur le podium et devra vite mettre fin à cette série d’échecs.

Les hommes d’Igor Tudor tenteront de renouer avec le succès samedi prochain lors de la réception du Stade Brestois. Néanmoins, l’actuel 14e de Ligue 1 n’est pas l'adversaire idéal pour se relancer. Les Marseillais devront se surpasser devant leur public en vue de calmer les tensions dans la cité phocéenne. Et en ce qui concerne l’effectif qu’il aura à sa disposition, Igor Tudor risque d’être privé de Samuel Gigot.

OM : Samuel Gigot incertain face à Brest

Le défenseur central de l’OM a rapidement abandonné ses coéquipiers lors du déplacement à Lille à la suite d’un coup reçu au visage. Il a quitté la pelouse et a été remplacé par Issa Kaboré à la 19e minute de jeu. Sa sortie prématurée suscite une certaine inquiétude. D’ailleurs, selon les dernières informations dévoilées par La Provence, Samuel Gigot va devoir suivre le protocole commotion mis en place par la LFP.

Le défenseur français va passer des examens médicaux avant d'être fixé sur la gravité de sa blessure. En attendant, l’ancien joueur du Spartak Moscou est incertain de tenir son poste samedi contre Brest. Il faudra attendre la journée de vendredi pour être définitivement fixé sur sa disponibilité. Néanmoins, Igor Tudor devra composer son équipe sans son capitaine Dimitri Payet.

Écarté du groupe de l’OM pour le déplacement à Lille, un choix plutôt surprenant, le milieu offensif français ne disputera pas non plus les deux dernières journées du championnat. Il a écopé de trois matches de suspension pour son mauvais geste sur Yannick Cahuzac. Il va donc manquer le dernier match de la saison à domicile. À noter que le choc OM-Best sera aussi l’occasion de fêter les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions. Un évènement qui va attirer des milliers de supporters. Plus de 65 000 spectateurs sont attendus pour ce match.