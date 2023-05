Mis à l'écart par Igor Tudor pour le déplacement de l'OM au LOSC samedi dernier, Dimitri Payet a été sévèrement taclé sur son attitude.

Dimitri Payet écarté par Igor Tudor, une décision qui fait débat

C'est un gros tremblement de terre qui a secoué l'OM samedi matin, à quelques heures du déplacement à Lille. Alors qu'il avait l'occasion de disputer son dernier match de la saison sous le maillot marseillais avant sa suspension, Dimitri Payet a été sanctionné par Igor Tudor, ce dernier l'accusant de ne pas avoir fourni les efforts demandés sous prétexte que Dimitri Payet ne faisait pas partie des joueurs titulaires durant la dernière opposition la veille du coup d'envoi.

Si la décision a dans un premier temps était plutôt bien vu à Marseille, les choix réalisés par Igor Tudor face à Lille ont remis quelques doutes dans la tête des supporters marseillais sur ce qu'il s'est réellement passé à l'entraînement vendredi. En revanche, certains n'ont pas manqué de pointer du doigt l'attitude du joueur réunionnais, à l'image d'une consultante bien connue dans le monde du football français.

Laure Boulleau sans pitié avec Dimitri Payet

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau est revenu sur la mise à l'écart de Dimitri Payet par Igor Tudor juste avant le match face au LOSC. Si elle a d'abord reconnu que le technicien croate avait peut-être été un peu sévère, elle a tout de même tenu à recadrer le meneur de jeu marseillais.

"C’est un peu sévère. C’est Tudor, je ne suis pas surprise, on ne va pas changer le personnage. Il reste fidèle à ses idées, à sa discipline. Je suis triste pour Dimitri Payet parce qu’en plus, il était dans une bonne période, il a montré ces derniers temps que ses qualités techniques auraient fait du bien à l’OM, y compris contre Lille où ça a manqué de créativité. Je trouve que Dimitri Payet se saborde souvent lui-même, si je peux me permettre. Il n’avait pas besoin d’avoir cette attitude-là. Il sait qu’il va être suspendu, il sait qu’il va jouer peut-être son dernier match, alors montre ton envie de jouer !" Une prise de position qui ne devrait pas faire plaisir au principal intéressé.