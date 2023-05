L’OM a sérieusement compromis ses chances de qualification directe pour la Ligue des Champions. Mais il existe des motifs d'espoir pour Igor Tudor.

Faire de la Ligue des Champions un objectif

Dès sa nomination à la tête de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a établi une feuille de route très précise. Le dirigeant espagnol souhaite faire de l’OM une équipe qui se qualifie régulièrement pour la Ligue des Champions et se donne les moyens d’y parvenir. Le recrutement XXL opéré par les dirigeants phocéens lors des précédents mercatos confirme cette ambition.

Les arrivées successives d’Alexis Sanchez, Jonathan Clauss ou encore Ruslan Malinovskyi doivent permettre au club phocéen de se qualifier pour la plus prestigieuse des coupes européennes une seconde année consécutive. Sauf que cet objectif primordial est loin d’être atteint cette saison. Pire encore, les Phocéens n'ont plus leur destin entre leurs mains, le RC Lens les ayant doublé de leur confrontation directe et l’écart se creuse entre les deux équipes.

OM : L'AS Rome, le dernier espoir des Marseillais

Battu samedi à Lille (2-1), l’Olympique de Marseille a laissé échapper trois points importants dans la course à la deuxième place, occupée par le RC Lens. Les hommes d'Igor Tudor comptent à présent 5 points de retard sur le Lensois à deux journées de la fin et ont quasiment dit adieu à une qualification directe pour la Ligue des Champions. L’OM devrait terminer à la 3e place, ce qui l’obligera à passer deux tours préliminaires avant d’accéder à la phase des poules de la C1 la saison prochaine.

Toutefois, le club phocéen a encore une raison de croire en une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. En effet, la 3e place de Ligue 1 sera directement qualificative pour la C1 à condition que l’AS Rome remporte la finale de la Ligue Europa face au FC Séville et termine dans les quatre premiers de la Serie A. Ce cas de figure est possible, d’autant plus que la Juventus, dont sa pénalité de 15 points en championnat, avait été suspendue en avril dernier, est toujours exposée à une sanction.

Le procureur de la Fédération italienne Giuseppe Chiné a demandé ce lundi un retrait de 11 points dans l'affaire des fraudes comptables contre la Juventus. Les Bianconeri occupent actuellement la 2e place de Serie A. Si cette sanction est validée, la Vieille Dame chuterait alors à la 11e place et permettrait à l'AS Roma de revenir à seulement cinq points des places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Le club entraîné par José Mourinho a encore un match en moins encore à jouer en championnat et peut décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Ce cas de figure ferait alors les affaires de l’OM. En tout cas, les Marseillais peuvent encore croire à une 3e place de Ligue 1 directement qualitative pour la prochaine C1.