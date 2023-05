La mise à l’écart de Dimitri Payet lors du déplacement à Lille suscite diverses réactions. Igor Tudor n’est pas épargné par les critiques.

Battu samedi à Lille, l’Olympique de Marseille a perdu trois points importants dans la course à la 2e place de Ligue 1. Les Marseillais comptent à présent 5 points de retard sur le RC Lens (2e) à deux journées de la fin de saison et devraient logiquement terminer à la 3e place du podium. Une mauvaise opération pour l’OM qui devra sans doute passer les barrages avant d’accéder aux phases poules de Ligue des champions la saison prochaine.

OM : Dimitri Payet écarté, la gestion d'Igor Tudor remis en cause

Mais au-delà du résultat, Igor Tudor a aussi perdu une partie de son vestiaire. À l’image de Gerson en début de saison, les tensions sont montées d’un cran entre l’entraîneur de l’OM et Dimitri Payet. Le technicien croate n’a pas apprécié l’attitude de son capitaine à l’entraîneur et a décidé de le sanctionner. Le Réunionnais a ainsi été écarté du groupe phocéen pour le déplacement à Lille.

Cette mise à l’écart a été une lourde conséquence sur l’OM qui s’est finalement incliné face au LOSC. À l’issue de cette deuxième défaite consécutive de l’OM, les choix d’Igor Tudor sont de plus en plus contestés par les observateurs. C’est notamment le cas d'Eric Di Méco qui a tenu à recadrer le coach croate. « Je pense que Tudor, je l'ai souvent défendu, il va falloir qu'il fasse des progrès dans la gestion humaine. Il a des qualités, mais il a des défauts. Et il a un défaut dans la gestion des hommes », a déclaré l’ancien défenseur marseillais devenu consultant sportif sur RMC Sport.

Igor Tudor bientôt limogé de son poste

Si Igor Tudor était un temps félicité pour son football efficace mis en place à l’OM, ses choix sportifs et le manque de résultats positifs en cette fin de saison commencent à ternir sa réputation. Cela épuise son crédit auprès des exigeants supporters marseillais, au point de précipiter son départ de Marseille ? Des sources proches assurent que l’actuel entraîneur de l’OM devrait être démis de son poste à l’issue de la saison.

Son entêtement avec certains cadres, comme Mattéo Guendouzi, dont le rendement a considérablement baissé, agace certains supporters. Igor Tudor a donc intérêt à opérer certains changements pour relancer son équipe le plus rapidement possible. Un premier élément de réponse sera donné samedi prochain à l'occasion de la réception du Stade Brestois.