Le mercato de l'OM risque d'être actif dans le sens des arrivées comme des départs. Pablo Longoria a toutefois déterminé que 4 joueurs seront invendables.

Mercato OM : Pablo Longoria veut absolument garder 4 joueurs

Le mercato marseillais risque d'être très agité. Comme indiqué par L'Équipe, Pablo Longoria et Javier Ribalta s'attendent à beaucoup d'arrivées, mais aussi beaucoup de départs. Certains joueurs sont en fin de cycle à l'OM, et après la saison très énergivore sous le mandat d'Igor Tudor, le président phocéen souhaite injecter du sang neuf dans son effectif.

4 joueurs ont toutefois été déclarés invendables, d'après les informations du compte spécialisé La Minute OM. Valentin Rongier, Jordan Veretout, Jonathan Clauss et Chancel Mbemba ne partiront pas de l'Olympique de Marseille cet été, même en cas de belle offre. "Ces quatre joueurs seront assurément olympiens la saison prochaine."

Des joueurs clés dans le système d'Igor Tudor

Pablo Longoria souhaite conserver ces joueurs très importants dans le système d'Igor Tudor. Arrivé l'été dernier en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba a apporté une grande solidité défensive à l'OM. L'international congolais de 28 ans a disputé 34 rencontres de Ligue 1 cette saison, et a également marqué des buts importants dans la campagne des Marseillais en Ligue des Champions.

De son côté, Jonathan Clauss a été déclaré invendable en raison de son importance. Capable d'évoluer comme piston droit ou gauche dans le système à 5 défenseurs de l'entraîneur croate, il est le seul joueur de couloir qui devrait rester avec les retours de prêt de Nuno Tavares et d'Issa Kaboré, alors que Sead Kolasinac n'a toujours pas prolongé avec l'OM.

Au milieu de terrain, Valentin Rongier et Jordan Veretout ont assuré l'équilibre et ne devraient donc pas partir. Les deux français ont relégué leur coéquipier Matteo Guendouzi à un rôle de remplaçant, et la paire s'est montré décisive tout au long de la saison dans la tête d'Igor Tudor.