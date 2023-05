Un autre gardien de but très prometteur, en plus de Noah Raveyre, est sur le point de quitter l’ASSE où il y a un embouteillage à son poste.

Mercato ASSE : Nabil Ouennas va aussi quitter l'AS Saint-Etienne

L’ ASSE a laissé filer Stefan Bajic (gardien de but, 21 ans) en février 2022. Cette fin de saison, le départ de Noah Raveyre (18 ans) est dans les tuyaux. Le jeune portier, également formé à l’AS Saint-Etienne, a refusé de signer son premier contrat pro avec son club formateur et va filer librement au terme de son contrat aspirant, en juin. La rumeur du pré-mercato l’annonce vers l’AC Milan pour s’y engager sans indemnité de transfert. Et ce n’est pas tout au niveau des portiers ! Une autre pépite Nabil Ouennas (19 ans), gardien titulaire de l'équipe réserve stéphanoise dirigée par Razik Nedder, est sur le départ. L’ASSE lui a fait un offre, précisément un premier contrat pro, mais il ne semble pas enclin à poursuive sa progression à l’Etrat après 6 saisons à l’Académie stéphanoise.

Alors que le club ligérien compte sur lui pour assurer la relève, l’international espoir algérien n’aurait pas une visibilité sur son avenir dans le Forez. En d’autres termes, Nabil Ouennas ne voit pas comment il pourrait avoir sa place au sein du groupe professionnel où Gautier Larsonneur est le N°1, depuis son arrivée en janvier 2023. Cela, en plus de Matthieu Dreyer (recrue estivale), Etienne Green (22 ans) et Boubacar Fall (22 ans). D’après les informations de Peuple-Vert, « l’Algérien souhaite ainsi changer d'air et devrait bel et bien quitter Saint-Etienne à l'issue de la saison ». Comme le confirme le média spécialisé, « les chances de Nabil Ouennas d'apparaître dans le groupe professionnel la saison prochaine sont extrêmement faibles, bien que l'ASSE souhaite se séparer d'au moins un des 4 gardiens ».