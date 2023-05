Auteur d'une saison incroyable sous le maillot du RC Lens, Loïs Openda pourrait quitter le RCL lors du prochain mercato estival.

Mercato RC Lens : En cas de grosse offre, le RCL pourrait céder Loïs Openda

Arrivé l'été dernier contre un chèque de 10 millions d'euros, Loïs Openda réalise une excellente saison sous le maillot du RC Lens. Si la machine a mis un peu de temps avant de se mettre en route, l'attaquant belge fait désormais partie des éléments indispensables au schéma de jeu lensois. Pour son premier exercice en Ligue 1, le joueur de 23 ans a disputé pas moins de 36 matches, et s'est déjà offert 19 buts et 3 passes décisives. Des statistiques qui suscitent quelques observations de la part de certains clubs européens.

Et si le RC Lens n'avait aucune intention de s'en séparer lors du prochain mercato estival, la donne pourrait changer. En effet, selon les informations révélées par Sport Zone, les dirigeants Sang et Or pourraient se laisser convaincre en cas de grosse offre, et à ce jour, plusieurs gros clubs européens surveillent de près l'attaquant belge.

Arsenal, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund sur le coup

Toujours d'après les informations de Sport Zone, Arsenal, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund seraient sur le coup pour s'offrir Loïs Openda lors du prochain mercato estival. La source indique que ces trois clubs ont déjà pris des renseignements sur la situation du joueur de 23 ans. Pour rappel, le RC Lens devrait se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions à l'issue de la saison. Ce qui lui offrirait une belle rentrée d'argent pour potentiellement s'offrir un recrutement de qualité, et combler les éventuels départs de certains cadres.