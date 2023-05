À quatre jours d'un match capital face à l'AC Ajaccio à Bollaert, le RC Lens enregistre une excellente nouvelle en vue de cette affiche.

RC Lens-AC Ajaccio : Valider son ticket pour la Ligue des Champions

C'est un soir de fête qui s'annonce à Bollaert samedi soir. À l'occasion du match face à l'AC Ajaccio, le RC Lens peut officiellement valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions en cas de victoire, 20 ans après sa dernière participation. Face à une équipe corse en totale perdition sur cette fin de saison, tous les signaux sont au vert du côté des hommes de Franck Haise.

La dynamique lensoise est extrêmement positive ces dernières semaines, avec une série de cinq victoires consécutives. Mieux encore, le RC Lens est la meilleure équipe d'Europe à domicile, avec 49 points pris sur 54 possibles. Pour cette rencontre, le technicien artésien pourra compter sur le retour de Kevin Danso, suspendu à Lorient dimanche (3-1) après son carton rouge direct reçu face à Reims le 12 mai dernier. De plus, les Sang et Or bénéficieront d'un soutien de taille face à l'ACA.

Le stade Bollaert à guichets fermés

Ce n'est pas vraiment une surprise mais c'est tout de même à souligner. Pour la 26e fois d'affilée, l'enceinte lensoise sera à guichets fermés samedi soir face à l'AC Ajaccio comme annoncé par le club ces dernières heures. Le public sera donc au rendez-vous pour pousser les Sang et Or à aller décrocher un billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ce RC Lens-AC Ajaccio sera également le dernier match de championnat à domicile pour les Lensois. Toutefois, les supporters auront l'occasion de revenir à Bollaert avant la fin de saison puisque la rencontre à Auxerre le 3 juin prochain sera diffusée sur écrans géants. La totalité des billets a d'ores et déjà été vendue, en l'espace de dix heures seulement.