Quasiment assuré de terminer à la 3e place, l’OM se prépare pour la prochaine saison et envisage de se séparer de l’un de ses attaquants.

OM Mercato : Pablo Longoria prépare un dégraissage massif

Après sa défaite à Lille, l’Olympique de Marseille a définitivement perdu la bataille pour la 2e place du championnat au profit du RC Lens. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, l’OM va terminer 3e de Ligue 1, ce qui implique que les Phocéens devront passer par les tours préliminaires avant d’accéder aux phases de poules de la Ligue des Champions.

Cet objectif manqué ne fait pas vraiment les affaires de Pablo Longoria qui espérait voir son équipe se qualifier directement pour la plus prestigieuse des compétitions européennes une seconde année consécutive. Cela n’empêche pas pour autant de travailler sur son prochain recrutement. Depuis des semaines, plusieurs noms comme Wilfried Zaha, Folarin Balogun, Daichi Kamada ou encore Evan Ndicka sont déjà annoncés à Marseille.

Il est vrai que Pablo Longoria compte attirer des joueurs à moindre coût, capables d’apporter une plus-value au groupe d’Igor Tudor cet été. Mais avant de recruter, l’OM devra d’abord réduire son effectif. Ce dégraissage est nécessaire pour faire rentrer des liquidités et diminuer la masse salariale du club qui reste toujours élevée malgré les progrès réalisés de ce côté-là.

Cengiz Ünder mis sur le marché

Comme l’indique L’Équipe, la direction de l’Olympique de Marseille compte se séparer d’une dizaine de joueurs durant l’intersaison. Sur cette liste figurent notamment les noms de Mattéo Guendouzi ou encore Leonardo Balerdi. Plusieurs joueurs prêtés à l’OM, tels que Éric Bailly, Nuno Tavares et Issa Kaboré, figurent, eux aussi, sur cette liste noire.

Et un peu à la surprise générale, la direction phocéenne envisage aussi de céder Cengiz Ünder. Malgré un potentiel indéniable, l’international turc a eu du mal à fournir des performances constantes à Marseille cette saison. Son manque de régularité lui a même valu parfois de vives critiques de la part des supporters et des observateurs.

L'OM aimerait donc se séparer de lui afin de libérer de l'espace salarial et de recruter un joueur plus performant. La source précise que l’objectif de l’OM est de réaliser une grosse plus-value sur son probable départ. La direction phocéenne est visiblement à la recherche d’un attaquant capable de marquer des buts régulièrement et de contribuer de manière significative à des occasions.

En vendant Cengiz Ünder cet été, le club pourrait récupérer des fonds pour financer l'arrivée d'un nouvel élément offensif de qualité qui correspond davantage à ses besoins et à sa philosophie de jeu. L’OM l’aurait ainsi placé sur le marché. Reste à savoir combien il faudra débourser pour boucler son transfert. Peu d’informations ont circulé sur le sujet et aucun prétendant ne s’est encore signalé pour tenter de le recruter.