L'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a annoncé en conférence de presse le retour de deux cadres face à l'AS Monaco.

Stade Rennais : Une défense de retour

Pour cette rencontre cruciale au Roazhon Park, le Stade Rennais enregistre le retour de deux défenseurs pour affronter l'AS Monaco. En effet, Arthur Theate et Birger Meling sont de retour dans le groupe et disponibles pour la rencontre, a annoncé Bruno Genesio. Le Belge devrait vraisemblablement retrouver sa place de titulaire dans l'axe de la défense au côté de Warmed Omari.

Birger Meling sera lui en concurrence avec Jeanuël Belocian pour le poste de latéral gauche. Le jeune joueur formé au Stade Rennais a été plutôt convaincant en remplacement de Birger Meling et devrait profiter du manque de forme pour être aligné de nouveau. Les absences de longues durées sont toujours d’actualités pour Adrien Truffert, Martin Terrier, Christopher Wooh ou encore Djed Spence qui est retourné dans son club de Tottenham pour soigner sa blessure. Pour le Portugais Xeka, il est toujours indisponible et ne devrait pas rejouer avant la fin de saison.

Une rencontre déterminante contre Monaco

Ce match contre l'AS Monaco sera déterminant sur l'avenir européen du Stade Rennais. En cas de victoire, les Rouge et Noir passeraient devant leur adversaire du week-end et auraient l’opportunité d'assurer une qualification en coupe d'Europe à Brest en cas de succès. Interrogé en conférence de presse sur le match, Bruno Genesio a souligné la ressemblance entre cette rencontre et celle de l'année passée contre Marseille.

"Oui c’est un peu la même situation que face à Marseille l’an dernier. Non pas de nervosité, mais les séances ont été de grandes qualités, des entraînements qui ont ressemblé au match, c’est plutôt bien. Mais maintenant, ce n’est pas un gage de réussite pour samedi. Il y a une bonne équipe en face donc il faudra être au top comme on l’a été face à Marseille l’an dernier."