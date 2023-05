Prêté par l'OL au FC Lorient depuis cet hiver, Romain Faivre pourrait découvrir le championnat anglais à l'issue de son prêt.

Une touche en Angleterre pour Romain Faivre

Arrivé à Lyon pour 15 millions d'euros en provenance du Stade Brestois, le joueur formé à l'AS Monaco n'est pas parvenu à s'imposer à Lyon. Pour le relancer, le FC Lorient s'est positionné cet hiver afin de récupérer le milieu offensif polyvalent pour un prêt de six mois. Avec dorénavant 14 rencontres disputées sous les couleurs des Merlus, Romain Faivre a inscrit un total de 2 buts et délivrés 4 passes décisives.

Selon le journaliste Hanif Ben Berkane, le joueur de 24 ans aurait des touches en Angleterre, du côté Bournemouth et Fulham en Premier League. Les Cherries qui possèdent 40% du club breton souhaiteraient s'offrir Romain Faivre, pour ensuite le prêter une année supplémentaire du côté du FC Lorient. Appartenant toujours à l'OL, les dirigeants lyonnais réclameraient 15 millions d'euros pour se séparer du gaucher.

Se relancer en Bretagne, la bonne option ?

À l'image de Romain Faivre, un autre joueur de l'OL a tenté de se relancer en Bretagne, mais cette fois-ci du côté du Stade Rennais. En effet, Karl Toko-Ekambi a lui aussi quitté Lyon pour un prêt de six mois. Contrairement à son ancien coéquipier, l'attaquant camerounais ne sera pas conservé une année supplémentaire à Rennes.

Avec un bilan moyen, il n'est pas parvenu à convaincre les dirigeants Rouge et Noir de l'acheter au terme de son prêt. Il retournera donc à Lyon à l'intersaison bien qu'il y ait une infime chance de le voir rejouer sous les couleurs de l'OL tant sa relation avec les supporters s’était détériorée au fil de son aventure lyonnaise. L'OL devra donc gérer le cas de nombreux joueurs dans cette intersaison qui reviendront de leur prêt à l'image de Romain Faivre ou encore Karl Toko-Ekambi. En plus d'un mercato qui s'annonce ô combien important pour redresser la barre après une saison plus que mitigée en Ligue 1.