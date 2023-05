Alors que Mathieu Cafaro n'est toujours pas fixé sur son avenir, l’ASSE aurait pris une décision concernant Bouchouari, en marge des dossiers prioritaires.

Mercato ASSE : Le cas Mathieu Cafaro ferait débat en interne à Saint-Etienne

Laurent Batlles a annoncé des rendez-vous décisifs la semaine prochaine, au sujet de l’avenir de certains joueurs de l’ASSE et du mercato estival. La priorité de la direction stéphanoise reste la prolongation du contrat de Jean-Philippe Krasso et le transfert définitif de Niels Nkounkou. En interne, Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (coordinateur sportif) doivent également régler le dossier Mathieu Cafaro(26 ans). Prêté à l’AS Saint-Etienne l’été dernier, pour une saison, son contrat est accompagné d’une option d’achat estimée à 500 000 €, d'après Evect.

Après une saison plus ou moins satisfaisante, notamment sur la deuxième moitié, le milieu offensif du Standard de Liège ne cache pas son envie de rester à l’ASSE. « Je suis satisfait de ma deuxième partie de saison dans un rôle (piston). Maintenant je me sens bien, j'ai mes repères et c'est beaucoup mieux […]. Oui, ça donne envie de rester. Si ça ne tenait qu'à moi, oui bien-sûr », avait-il déclaré après la victoire face à l’EA Guingamp (3-2). Mais selon la tendance actuelle, Mathieu Cafaro n’est pas certain de rester à Saint-Etienne. Son cas divise en interne, selon les informations du Progrès.

Benjamin Bouchouari mis sur le marché des transferts

Recruté par l’ASSE à Roda JC aux Pays-Bas, Benjamin Bouchouari (21 ans) n’est pas concerné par une prolongation de contrat. Il s’est lié au club ligérien jusqu’en juin 2025. Néanmoins, le jeune milieu de terrain devrait animer le mercato estival. D’après le journal régional, il ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. En d’autres termes, l’international marocain est sur le marché et en instance de transfert. Acheté à 1,1 millions d'euros, selon le site internet spécialisé Transfermarkt, il vaut actuellement 2 millions d'euros.