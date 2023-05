Conscient de ses difficultés à l’OM, Vitinha laisse planer le doute sur son avenir. Il n’est pas certain de s’inscrire dans la durée à Marseille.

Mercato OM : Vitinha en difficulté à Marseille

En janvier dernier, l’Olympique de Marseille s’est montré très actif sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de trois renforts de taille. Mais force est de constater que la plupart de ces recrues hivernales n’ont pas apporté grand-chose en seconde partie de saison. Vitinha en est peut-être le parfait exemple.

Arrivé en provenance de SC Braga, le jeune attaquant portugais ne parvient toujours pas à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Depuis son arrivée, Vitinha a très peu joué avec l’OM avec un total 2 buts inscrits seulement en 12 rencontres de Ligue 1. Des statistiques insignifiantes pour un joueur qui a coûté plus de 32 millions d’euros à Marseille.

Vitinha ouvre la porte à un éventuel départ de Marseille

Dans une longue interview accordée au journal Le Dauphiné, le principal concerné a lui-même reconnu ses difficultés d’adaptation au système de jeu de l’OM, avant d’ouvrir la porte à un éventuel départ. « Je suis arrivé à Marseille avec l'objectif de travailler. J'ai un long contrat (jusqu'en juin 2027), je vais peut-être rester cinq ou six ans ici, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ni arriver le lendemain. Je peux rester, être vendu : tout dépend du club », a-t-il confié.

À noter que les décisions de transfert et d'avenir d'un joueur dépendent de nombreux facteurs, y compris ses performances, son développement personnel et les opportunités qui se présenteront à sa direction. Pour le moment, les dirigeants de l’OM ne comptent pas vraiment perdre leur jeune crack. Même si le départ ou non d’Alexis Sanchez pourrait avoir des conséquences sur son avenir à Marseille.

Quoi qu’il en soit, Vitinha ne se ferme aucune porte. En dépit de son faible temps de jeu sous les ordres d'Igor Tudor, il espère surtout poursuivre son aventure à Marseille la saison prochaine en vue de se montrer plus décisif. En attendant, le jeune joueur aura sans doute l’occasion de montrer l’étendue de son talent lors de deux derniers matchs de l’OM en cette fin de saison.