Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, Seko Fofana pourrait bien quitter les rangs du RC Lens lors du prochain mercato estival, selon ses propos.

Le RC Lens se prépare à un important exode cet été

Qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions, le RC Lens pourrait connaître un important exode lors du prochain mercato estival. Samedi soir, le président des Sang et Or Joseph Oughourlian avait déjà prévenu les supporters qu’en cas de grosses offres, il lui serait difficile de retenir certains joueurs.

« On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités », avait notamment déclaré le dirigeant lensois au micro de RMC Sport. Mais alors que les dernières rumeurs mercato concernaient davantage Loïs Openda et Kevin Danso, le capitaine du RC Lens, Seko Fofana s’est lui aussi inclut dans la liste des probables partants de cet été.

Mercato RC Lens : Seko Fofana n’exclut rien pour son avenir

Régulièrement annoncé sur le départ à chaque fin de saison, Seko Fofana va-t-il finalement quitter le RC Lens lors du prochain mercato estival ? Interrogé lors des Trophées UNFP dimanche soir, le milieu de terrain du RCL n'a pas fermé la porte à un départ. Bien au contraire, le protégé de Franck Haise a très clairement avoué qu’il étudierait toutes les options qui s’offrent à lui une fois la saison terminée.

« Je ne peux pas vous répondre, on verra bien en fin de saison. Honnêtement tout est possible. L'année dernière, il y avait des possibilités de départ, je suis resté. Je ne peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou que je vais partir », a expliqué l’international ivoirien de 28 ans. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont très souvent associés à Seko Fofana, qui ne manquent pas également de prétendants à l’étranger.