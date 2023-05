Pablo Longoria ne veut pas traîner dans la planification de la saison prochaine. Le président de l’OM met donc la pression à Igor Tudor concernant son avenir.

Assuré de terminer à la troisième de Ligue 1 après sa défaite à domicile face au Stade Brestois (1-2), samedi soir à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée du championnat, l’OM va devoir passer par les deux tours préliminaires pour espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pablo Longoria et la direction du club marseillais travaillent donc déjà sur l’ossature de l’équipe pour l’exercice 2023-2024 avec un entraîneur dont l’identité devrait être connue très rapidement. Dans cette optique, l’OM aimerait que son coach actuel, Igor Tudor, précise au plus vite sa position concernant son avenir.

Mercato OM : Igor Tudor mis sous pression par Pablo Longoria

À un an de la fin de son contrat, Igor Tudor entretient le flou sur son avenir alors que l’Olympique de Marseille va devoir se préparer très rapidement pour entamer les phases préliminaires de la Ligue des Champions. D’après les informations de RMC Sport, l’ancien coach du Hélas Vérone serait tenté par un départ de l’OM cet été. Un an après son arrivée en Ligue 1, le technicien croate aimerait retourner en Serie A et précisément à la Juventus Turin pour assurer la succession de Massimiliano Allegri, annoncé sur le départ.

Récemment, le quotidien La Provence révélait que Tudor manifestait un réel désir de « rentrer au bercail. » Pas forcément opposé au départ de son entraîneur, qui pourrait rapporter un petit joli chèque dans les caisses, l’OM aimerait tout de même que le natif de Split se décide assez rapidement. La direction marseillaise le lui aurait déjà signifié et une réunion prévue prochainement entre les deux parties devrait permettre de trancher ce dossier. Dans le même temps, Pablo Longoria ne serait pas contre repartir avec Igor Tudor pour une deuxième saison.