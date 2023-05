Pisté par l’OM et le RC Lens, le latéral droit de Bastia, Kevin Van Den Kerkhof, devrait être cédé lors du prochain mercato estival contre un joli chèque.

Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, a fait du recrutement d'un arrière droit une priorité de l'été pour concurrence Jonathan Clauss. Dans cette optique, l’OM serait à la lutte avec le RC Lens pour un joueur de Ligue 2. En effet, selon les informations du média luxembourgeois Le Quotidien, les dirigeants marseillais et leurs homologues lensois se seraient déjà rapprochés de l’entourage de Kevin Van Den Kerkhof pour évoquer un transfert lors du prochain mercato d’été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international algérien souhaite franchir un palier et devrait donc obtenir un bon de sortie cet été de la part du SC Bastia. Mais il faudra signer un joli petit chèque pour s’offrir ses services.

Mercato OM : Bastia fixe sa condition pour Kevin Van Den Kerkhof

D’après les renseignements glanés par l’Insider Mohamed Toubache-Ter, le SC Bastia serait prêt à laisser partir Kevin Van Den Kerkhof à condition de recevoir une proposition d’un montant d’au moins 5 millions d’euros. Un montant qui pourrait faire les affaires de l’Olympique de Marseille, mais également du RC Lens qui a l’avantage d’être qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions. Le latéral de la formation devra donc faire un choix dans les jours ou semaines à venir. Mais ce qui est certain, c’est qu’il écoutera les offres cet été.

« Je vais être transparent, je sais que des clubs me regardent et suivent mes performances. Pour l‘instant, je ne me prends pas la tête et je reste pleinement concentré sur le Sporting. On verra bien ce qu’il se passe en fin de saison. J’ai 27 ans, si une offre se présente, on y réfléchira avec le club, à mon âge, je ne peux peut-être pas laisser passer le train », avait annoncé Kevin Van Den Kerkhof dans une interview accordée au journal Corse-Matin début mai. Pablo Longoria sait donc ce qui lui reste à faire.