Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le RC Lens et Franck Haise s’apprêtent à perdre un attaquant lors du mercato estival.

Mercato RC Lens : Franck Haise devra se séparer de plusieurs joueurs

Après une absence prolongée de la plus prestigieuse coupe européenne, le RC Lens a réalisé une saison remarquable, en se hissant à la 2e place du championnat. Les joueurs et le staff lensois ont réussi à déjouer tous les pronostics en offrant un jeu spectaculaire et en accumulant les victoires au détriment de l’OM qui a perdu des points dans ce sprint final.

En battant ce samedi Ajaccio (3-0) dans un Bollaert en fusion, le club entraîné par Franck Haise a officiellement validé son ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Cette qualification est surtout une véritable consécration pour le club lensois, qui revient sur la scène européenne après plus de 20 ans d'absence.

Fort de cette réussite sportive, le RC Lens s'apprête à renforcer son effectif en vue de faire face au défi de la Ligue des Champions. Déjà actif sur le marché des transferts, les dirigeants du RCL sont à la recherche de joueurs expérimentés capables d'apporter une plus-value à leur équipe. Mais avant de recruter, la direction lensoise devra de séparer de quelques joueurs. Et selon les informations de L’Équipe, Adam Buksa figure en haut de cette liste de départ.

Adam Buksa se rapproche de la sortie

Barré par un excellent Loïs Openda, l’avant-centre polonais a très peu joué cette saison avec les Sang et Or. Et sa grave blessure au pied n’a pas joué en sa faveur. Depuis le début de saison, Adam Buksa n’a disputé que 7 petits matchs de Ligue 1, pour aucune titularisation. Il devrait disputer le dernier match de la saison prévu samedi contre l’AJ Auxerre avant de mettre les voiles. Reste à savoir quelle sera sa future destination.

Disposant d’un temps de jeu assez restreint cette saison, Jean Onana et Julien Le Cardinal devraient aussi profiter du mercato estival pour voir de nouveaux horizons. Le RC Lens s’annonce donc à faire face à des départs inévitables. Cette liste est non exhaustive puisque les performances exceptionnelles de Seko Fofana ou encore de Loïs Openda ont suscité l'attention des grands clubs européens, qui pourraient tenter de les recruter.

Les dirigeants du club nordiste devront donc trouver un équilibre délicat entre le renforcement de l'équipe et la préservation des joueurs clés. Le mercato estival promet ainsi d'être agité du côté de Lens, avec des rumeurs de transferts et des négociations qui vont bon train.