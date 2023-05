La direction du Stade de Reims tient déjà le successeur de Folarin Balogun. Les négociations ont débuté afin de boucler son transfert.

Mercato : Le Stade de Reims trouve le remplaçant de Folarin Balogun

À l'occasion du dernier mercato estival, le Stade de Reims a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts avec l'arrivée en prêt de Folarin Balogun. Recruté pour redynamiser un secteur offensif en perte de vitesse après le départ de Hugo Ekitike au PSG, le jeune crack britannique a rapidement fait ses preuves sous les couleurs de l'actuel 11e de Ligue 1.

En 36 apparitions, le jeune attaquant de 21 ans comptabilise 20 buts inscrits et 3 passes décisives en championnat. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Si l’OM, le LOSC, l’AS Monaco, l’AC Milan et Naples restent très attentifs à sa situation, les dirigeants champenois aimeraient bien le conserver pour une saison supplémentaire. Mais ils savent que cette option a peu de chance d’aboutir.

Prêté sans option d’achat à Reims, Folarin Balogun va logiquement retourner à Arsenal au terme de la saison. Son futur départ laissera un vide qu’il faudra rapidement combler. Conscients de cette situation, les dirigeants du club entraîné par Will Still ont débuté les recherches pour trouver son digne successeur et ont jeté leur dévolu sur Oumar Diakité. Des négociations concrètes ont déjà débuté entre les différentes parties.

Le Stade de Reims fait une offre pour Oumar Diakité

Prêté par le RB Salzbourg, Oumar Diakité sort d’une belle saison avec Liefering en deuxième division allemande. L’avant-centre de 19 ans a inscrit 9 buts et délivré 6 passes décisives en 23 apparitions cette saison, des performances suffisantes pour attirer l’attention du Stade de Reims.

Correspondant du football belge pour RMC Sport, Sacha Tavolieri assure en effet que les dirigeants champenois négocient avec leurs homologues du RB Salzbourg afin de boucler le transfert d’Oumar Diakité contre un chèque de 2,5 millions d’euros (plus un millions d'euros de bonus). Un contrat de 5 ans attendrait déjà le buteur ivoirien à Reims. Reste à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente. Les tractations se poursuivent dans ce sens.