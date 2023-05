Pressenti pour faire son retour à la Juventus Turin, Igor Tudor sait déjà ce qu’il veut en cas de départ de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Igor Tudor, un avenir incertain à Marseille

Que feraIgor Tudor dans les mois à venir ? C’est la question que se posent bon nombre de supporters marseillais. Malgré des débuts prometteurs, le technicien croate n’est pas parvenu à insuffler un nouvel élan à son équipe. Il faut dire que les résultats décevants de l’OM ne jouent pas vraiment en sa faveur.

Après l’élimination précoce en Ligue des champions, puis la terrible défaite contre Annecy en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a finalement raté son objectif de terminer à la 2e place de Ligue 1 au profit du RC Lens. Dauphins du PSG, les Lensois sont qualifiés directement pour la prochaine Ligue des Champions. Tandis que les Phocéens devront passer les barrages avant d’accéder aux phases de poule de la C1.

Cet échec ne plait guère au Pablo Longoria en vue du prochain mercato. Et si le président de l’OM entretient le suspense sur ce sujet sensible, personne n’ose bien que l’avenir d’Igor Tudor reste incertain à Marseille. L’entraineur de 45 ans, dont le caractère et les méthodes ont parfois froissé certains joueurs, n’affiche pas une envie folle d’aller au bout de son contrat expirant en juin.

Igor Tudor envisage une année sabbatique en cas de départ de l’OM

Le patron du banc de l’Olympique de Marseille devrait bientôt s’entretenir avec sa direction afin de faire le point sur son avenir. La presse assure alors que la Juventus serait intéressée à l’idée de recruter en vue de succéder à Massimiliano Allegri. Mais en départ de l’OM, Igor Tudor a une autre idée en tête. Il préférait prendre une année sabbatique avant de poursuivre sa carrière. Et c’est son entourage qui l’évoque.

Contacté par La Provence, l’un de ses proches assure que Igor Tudor a exprimé son souhait de faire une pause d'un an en cas de départ de l'OM. Cette décision serait motivée par divers facteurs, tels que la nécessité de « se ressourcer », de passer du temps en famille, ou encore de se préparer pour de nouveaux défis à venir. Ce serait sans doute l’une des raisons pour lesquelles la Juventus se tournerait vers d’autres options pour succéder à Massimiliano Allegri.