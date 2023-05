Alors qu’Igor Tudor se rapproche d’un départ de l’OM, le président Pablo Longoria a entamé des manœuvres concrètes pour trouver son successeur.

Mercato OM : Pablo Longoria travaille déjà sur la succession d’Igor Tudor

Un petit tour, puis il s’en va ? Arrivé lors du dernier mercato estival en remplacement de Jorge Sampaoli démissionnaire, Igor Tudor a vécu une année tumultueuse à l'Olympique de Marseille. Malgré des débuts prometteurs et quelques victoires notables, le technicien croate a rapidement connu des difficultés et des performances inconstantes à l’OM.

Outre l’élimination précoce en Ligue des champions, puis la défaite contre Annecy en quart de finale de la Coupe de France, l’OM n’est pas parvenu à atteindre son objectif final, celui de terminer à la 2e place du championnat. Les récentes défaites contre le RC Lens (2-1) et le LOSC (2-1) ont fait perdre cette position aux Marseillais au profit du RC Lens. L’OM est à présent assuré de terminer à la 3e place et devra passer par les barrages de la Ligue des champions.

Cette déception sportive a alors mis une pression énorme sur Igor Tudor. Ce dernier est fortement critiqué par les médias et les supporters pour ses choix sportifs jugés incompréhensifs. Son entêtement avec Dimitri Payet et Matteo Guendouzi, relégué sur le banc de touche, passe très mal auprès des fans. De plus, l’équipe phocéenne n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés en début de saison, tant en championnat qu'en compétition européenne.

Les négociations avec Marcelino ont débuté

Les attentes attendues des supporters et de la direction n'ont donc pas été satisfaites, ce qui a été ajouté de la pression sur Igor Tudor. Lassé de cette situation, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone envisage de rendre sa démission. La réunion entre son agent de Tudor et la direction de l'OM, prévue ce mercredi, sera cruciale pour finaliser les détails de son départ.

En attendant de connaitre l’issue de rencontre décisive, le président marseillais Pablo Longoria ne reste pas les bras croisés. Un casting est déjà lancé pour trouver le potentiel successeur d’Igor Tudor. D’ailleurs, un nom revient en tête de liste, celui de Marcelino. Le technicien espagnol a l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ de l’Athletic Bilbao en juin 2022.

La Corriere dello Sport assure en effet que les responsables auraient récemment noué le contact avec Marcelino, en vue de le recruter si Igor Tudor venait à s’en aller. Les négociations auraient déjà débuté dans ce sens. Après une année sabbatique, Marcelino pourrait débarquer à Marseille avec des idées novatrices. Son expertise tactique et son expérience du haut niveau font de lui une cible prioritaire. Il reste à savoir si cet intérêt est réciproque.

D'autres profils à l'étude

À noter que le fait que Marcelino soit libre de tout contrat représente un avantage pour l’OM. Les dirigeants phocéens n’auront pas à payer une indemnité de transfert pour s’attacher ses services, ce que l’OM serait obligé de faire avec les autres noms cités.

Depuis quelques jours, l’annonce d’un intérêt marseillais pour des techniciens tels que Franck Haise (RC Lens) ou encore Roberto De Zerbi (Brighton) sont évoqués. Tout ce qui montre bien que la direction de l'OM se penche à présent sur la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison à venir. Elle devra faire preuve de prudence dans le choix du prochain entraîneur et s'assurer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'équipe. L’été promet donc d’être très mouvementé du côté de Marseille.