Le Stade de Reims a trouvé son entraineur pour les trois prochaines saisons. Le club maintenu en Ligue 1 a officialisé la signature de ce dernier ce jeudi.

Mercato Stade de Reims : Will Still prolongé jusqu'en juin 2025

LeStade de Reims ne va pas changer d’entraineur à l’issue de la saison actuelle. Onzième de la Ligue 1 avec 51 points avant son dernier match contre Montpellier HSC, samedi (21h), le club champenois conserve son coach Will Still (30 ans). Le contrat de ce dernier a été prolongé de trois saisons, après avoir assuré le maintien du SDR dans l’élite. Il est désormais sous contrat jusqu’au 30 juin 2025. Le jeune technicien avait été nommé entraineur intérimaire le 13 octobre 2022, à la suite du limogeage d’Oscar Garcia, dont il était l’adjoint. Mais après une série de 5 matchs sans défaites, Will Still avait été confirmé coach principal le 30 novembre 2022, jusqu’à la fin de la saison.

Mercato Stade de Reims : Nicolas Still nommé adjoint de son frère Will

Dans la foulée de la prolongation du bail du patron de son staff technique, la direction du club de la Marne a nommé un nouvel entraineur adjoint, en la personne de Nicolas Still, frère cadet de Will. « Modèle de précocité, perpétuant la tradition familiale, dans la lignée de ses frères ainés Edward et Will, le jeune Belge de 26 ans possède déjà une solide expérience du haut niveau. Après avoir fait ses classes en tant qu’analyste vidéo puis entraîneur adjoint au FC Bruges, Al-Aïn FC (Emirats arabes unis), ou plus récemment à Eupen, Nicolas formera une équipe complémentaire avec Will Still, Alberto Escobar, mais également avec Samba Diawara avec qui il a déjà travaillé à Charleroi », a communiqué le Stade de Reims.

Dans la continuité de la saison écoulée, le club logé au Centre de vie Raymond Kopa a également prolongé Thomas Trochut, coach des gardiens de buts. Il avait été promu dans le Groupe Pro 2 en cours de saison.