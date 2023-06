Cible de l’OM, Paulo Fonseca a tranché pour son avenir au LOSC. Ses différents prétendants devront se tourner vers d’autres cibles.

Paulo Fonseca, l'entraîneur du Lille OSC, a récemment suscité diverses spéculations sur son avenir en exigeant des garanties de la part de ses dirigeants dans le cas d'une qualification européenne. Plusieurs clubs, dont l'OM, ont alors été mentionnés comme des prétendants sérieux pour s’attacher ses services lors du prochain mercato.

Mercato LOSC : Paulo Fonseca ne songe pas à un départ

En quête d’un nouvel entraîneur, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient notamment fait de Paulo Fonseca l’une de ses cibles préférentielles pour succéder à Igor Tudor, qui vient de démissionner. Sauf que le technicien portugais ne songe pas vraiment à changer de club. Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Troyes, Paulo Fonseca a rapidement dissipé les doutes concernant son avenir.

L’homme de 50 ans a assuré qu'il n'avait pas l'intention de quitter le LOSC. À moins d'un énorme retournement de situation, il sera bel et bien présent sur le banc lillois la saison prochaine. "Nous continuerons la saison prochaine. Quand reprendra-t-elle ? Pour le moment, je suis totalement concentré sur le prochain match, donc je ne sais pas. Mais nous avons le programme, et nous devrons le suivre dans les prochains jours", a-t-il déclaré.

Cette déclaration vient mettre un terme aux rumeurs concernant son avenir. Paulo Fonseca est déterminé à poursuivre son travail remarquable au LOSC et permettre à son équipe de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Les Dogues occupent actuellement la 5e place du championnat et devront s’imposer samedi à Troyes en vue de valider leur ticket pour la C3. "Nous avons notre destin en main. Le plus important est que notre équipe gagne le match. Je vais rester concentré sur cette dernière journée", a-t-il précisé. Une fois son objectif atteint, le LOSC pourra aisément se concentrer sur prochain mercato.