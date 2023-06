Alors que sa soeur Rafaella Santos milite pour l’envoyer à Botafogo, l’attaquant du PSG Neymar pourrait aussi faire l’objet d’une offre démentielle cet été.

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Neymar serait prêt à envisager une nouvelle expérience chez un autre grand d’Europe cet été. Alors que de nombreuses rumeurs envoient l’attaquant du PSG en Angleterre, notamment à Manchester United, Chelsea ou encore à Newcastle United, Rafaella Santos, la soeur de l’international brésilien de 31 ans, souhaiterait le convaincre d’accepter un tout autre défi : rejoindre Botafogo.

« Je suis né à Santos, mais je soutiens Botafogo, car mon meilleur ami était un grand fan. Et puis, enfant, il m'a donné le maillot dédicacé de Seedorf de Botafogo. Neymar ? D'accord, je peux lui parler calmement et essayer de le convaincre. Ce serait une joie énorme pour moi et pour tous les supporters de Botafogo. Je promets de lui parler et d'avoir cette conversation avec lui », a confié la sœur du coéquipier de Lionel Messi au micro de Canal do TF. Mais une autre destination encore plus exotique pourrait également s’offrir à Neymar cet été.

Mercato PSG : Neymar, Messi, Ronaldo et Benzema bientôt réunis ?

En campagne pour abriter la Coupe du monde 2030, l’Arabie saoudite est déjà en campagne et vise le recrutement de plusieurs étoiles. Après avoir réussi à attirer Cristiano Ronaldo en janvier passé et sur le point de rafler la mise pour Lionel Messi, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le pays du Morient-orient espère également attirer les attaquants Neymar et Karim Benzema, à en croire l’ancien joueur du Real Madrid Predrag Mijatovic.

« Je sais que le gouvernement saoudien a quatre joueurs en tête, quatre étoiles : Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar et Benzema. C’est leur stratégie et leur objectif de promouvoir leur football avec de tels ambassadeurs », a confié Mijatovic au micro de la Cadena SER. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense Neymar.