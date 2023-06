À un an de la fin de son contrat, Lucas Hernandez veut quitter le Bayern Munich pour le PSG cet été. Le club de la capitale veut accélérer dans ce dossier.

Mercredi, le journaliste Frank Linkesch de Sport Kicker a révélé que Lucas Hernandez voudrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival et aurait déjà dit signifié à ses dirigeants qu’il avait un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Selon Sky Allemagne, Nasser Al-Khelaïfi serait déterminé pour le Champion du monde 2018 et lui proposerait un salaire de 20 millions d’euros pour un contrat jusqu’en juin 2028. Alors que la saison vient de prendre fin en France, le PSG aimerait désormais accélérer pour finaliser rapidement le transfert de Lucas Hernandez.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prêt à lâcher Lucas Hernandez ?

En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos veulent désormais passer la vitesse pour le transfert de Lucas Hernandez. Dorénavant ouvert à la discussion pour un départ du polyvalent défenseur français, le Bayern Munich réclamerait un chèque de 60 millions d’euros plus des bonus.

« Le PSG va insister pour Lucas Hernandez dans la semaine prochaine. L’ancienne direction du Bayern avec Salihamidzic et Khan voulait garder le joueur, sans possible négociation. Cela a l’air différent maintenant. Les discussions entre Lucas et le PSG sont bien avancées, pas encore entre les clubs », indique le journaliste italien. Après Milan Skriniar et Marco Asensio, dont les arrivées pourraient être officialisées la semaine prochaine, l'ancien défenseur de l'Atlético Madrid pourrait être la troisième recrue estivale du Paris SG.