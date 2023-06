Le plan de viabilité présenté au FC Barcelone à la Liga a été accepté. L'opération pour faire revenir Lionel Messi au Barça est financièrement possible.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone travaille sur un retour de Lionel Messi. Les Catalans ont des problèmes financiers depuis quelques année. Ils doivent dresser un plan pour régler ce problème et enregistrer les joueurs qu'ils recruteront lors des prochains mercato. Ce plan a été proposé à la Liga, qui l'a accepté. Cela signifie que le retour de Lionel Messi au FC Barcelone est financièrement possible, et que le Barça devrait donc passer à l'attaque.

Relevo révèle que le plan de viabilité, en cours depuis quelque temps, a été validé. Cela est dû en grande partie aux départs récents de joueurs qui touchaient des très gros salaires en Catalogne. Les départs de Jordi Alba, Sergio Busquets et Gerard Piqué ont fait énormément de bien au Barça, qui bénéficie aussi de la vente d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid.

Les contrats de Gavi et Araujo bientôt enregistrés

Le quotidien espagnol explique que le Barça va dans un premier temps pouvoir enregistrer les nouveaux contrats de Gavi et Ronald Araujo, dont les nouveaux bails n'avaient pas pu être validés par la Liga. Le coût sera de 3 millions d'euros pour le milieu de terrain espagnol et de 17 millions d'euros pour le défenseur uruguayen. La nouvelle recrue Inigo Martinez pourra également être enregistrée.

Pour envisager un retour de Lionel Messi, le Barça a encore du pain sur la planche. Il faudra trouver 25 millions d'euros aux dirigeants blaugranas pour réaliser cette opération. Une somme que les responsables souhaitent tirer des ventes de joueurs. Les Barcelonais sont en effet soumis à une règle particulière : ils ne peuvent investir que 40 % de ce qu'ils gagnent dans des transferts.