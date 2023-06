Après avoir décliné une offre de 30 millions d’euros du RB Leipzig pour Loïs Openda, le RC Lens a fixé un prix plus élevé pour le transfert de son attaquant.

Mercato RC Lens : 45 millions d’euros pour Loïs Openda

Arrivé l’été dernier en provenance du Club Bruges, Loïs Openda a réalisé une excellente saison avec le RC Lens, comptabilisant 21 buts inscrits en 38 rencontres de Ligue 1. Ses performances remarquables ont rapidement attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. Alors que l’Inter Milan, l’AC Milan, Arsenal, l’OM ou encore le PSG envisageraient de le recruter, c’est bien le RB Leipzig qui a pris les devants dans ce dossier en entamant des démarches concrètes pour son transfert.

Le club allemand a formulé une offre de 30 millions d’euros en vue de boucler son transfert. Une offre intéressante, mais vite déclinée par les dirigeants lensois, qui n’ont pas l’intention de céder leur jeune avant-centre aussi facilement. Consciente de détenir une véritable pépite très convoitée, la direction du RC Lens attend un très gros chèque avant de le laisser filer. Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants lensois réclamaient pas moins de 45 millions d’euros pour acter son départ.

Loïs Openda a déjà tranché pour sa future destination

Cette décision indique que le RC Lens considère Loïs Openda comme un joueur de grande valeur et souhaite obtenir une compensation financière importante sur son éventuel transfert. Fixer un tel prix peut également dissuader d'autres prétendants de formuler des offres, ce qui permettrait au RC Lens de conserver son attaquant talentueux. Sauf que les Sang et Or devront aussi prendre en compte les aspirations de leur jeune buteur.

Après une saison passée dans le nord de la France, Loïs Openda aimerait relever un nouveau défi sous d’autres cieux, avec une préférence pour la Bundesliga. Selon plusieurs sources concordantes, l'attaquant de 23 ans s’est déjà mis d’accord pour rejoindre le RB Leipzig cet été afin de succéder à Christopher Nkunku. Les deux parties se seraient déjà entendues sur les détails de son contrat.

Reste désormais au RB Leipzig de trouver un terrain d’entente avec la direction du RC Lens dans le but de finaliser ce deal et c’est là que les choses se corsent. Le RCL reste très exigeant pour son jeune joueur. Les négociations devront se poursuivre entre les deux clubs en vue de trouver un accord économique.