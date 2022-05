OL Mercato : Une autre pépite de Feyenoord dans le viseur de Lyon

Publié par Ange A. le 26 mai 2022 à 04:26

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais lorgnerait du côté des Pays-Bas pour se renforcer. Lyon s’intéresserait à un autre crack de Feyenoord.

OL Mercato : Lyon sur les traces d'une pépite turque aux Pays-Bas

Après sa mauvaise saison, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vive un mercato estival particulièrement mouvementé. Il s’agira notamment pour l’ OL de se renforcer suite à cette triste campagne terminée à la 7e place en Ligue 1. Les Gones ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine. Raison pour laquelle il importe de signer des renforts pour réaliser un meilleur exercice l’année prochaine. En quête de renfort, le club de Jean-Michel Aulas prospecterait du côté de Feyenoord. Si un intérêt de Lyon pour Tyrell Malacia avait déjà été dévoilé, le club rhodanien suivrait également Orkun Kökçü. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain réalise une saison satisfaisante avec le malheureux finaliste de la Ligue Europa Conference.

Un cador à fond sur Orkun Kökçü

Le milieu international turc (14 sélections/1 but) compte 9 buts et autant de passes décisives en 50 matchs cette saison. Encore sous contrat jusqu’en 2025, la valeur marchande d’Orkun Kökçü est estimée à 17 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais ce montant pourrait rapidement grimper, l’Olympique Lyonnais n’étant pas le seul prétendant européen du polyvalent milieu. Foot Mercato indique que plusieurs écuries auraient aussi coché le nom du joueur formé par Feyenoord. Lequel aurait notamment la cote auprès de cadors espagnols et anglais.

Le FC Barcelone et le FC Séville seraient sous le charme du milieu turc. En Premier League, Arsenal, Leeds et Leicester City s’intéresseraient aussi au jeune milieu de terrain. Comme l’indique d’ailleurs Arne Slot, son entraîneur, les Gunners seraient disposés à dégainer cet été. « Kökçü est un joueur très important pour Feyenoord et les fans l’adorent. Arsenal est l’un des clubs intéressés à le signer cet été », a révélé le technicien néerlandais cité par le média spécialisé.