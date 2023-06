En fin de contrat au RC Lens, un défenseur quitte définitivement le RC Lens. Il rejoint librement l'ES Troyes AC en Ligue 2.

Mercato RC Lens : Ismaël Boura quitte le RCL et s'engage à Troyes

Ismaël Boura (22 ans) a bouclé la saison avec le RC Lens à la 2e place de Ligue 1, à un seul point du champion, le PSG. Les Lensois sont donc qualifiés directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais le jeune défenseur ne jouera pas la coupe d’Europe avec son club formateur. Il a quitté le RCL définitivement. Dans un communiqué officiel, le club nordiste a officialisé, ce mardi, son départ à l’ES Troyes AC, club relégué en Ligue 2.

« Arrivé en 2014 en Artois, Ismaël Boura a gravi les échelons pour se hisser dans le groupe professionnel. En fin de contrat, le défenseur Made in Gaillette, aux 34 matchs de Ligue 1 avec Lens, rejoint l’équipe de l’ESTAC qui évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Le Racing Club de Lens souhaite à Ismaël une belle réussite dans la poursuite de sa carrière », a informé le RC Lens.

Ismaël Boura n’était pas parmi les premiers choix de Franck Haise. En 2021-2022, il avait été prêté au Havre AC en Ligue 2. Revenu au RC Lens à l'issue de son prêt, il a disputé 9 matchs en Ligue 1 et deux en coupe de France avec les Sang et Or cette saison. Barré par la forte concurrence de Massadio Haïdara et Deiver Machado à son poste, le natif de Mayotte a été laissé libre par son club formateur, afin de lui permettre de lancer sa carrière dans un club ou il serait assuré d’avoir du temps de jeu.