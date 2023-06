Alors que l'avenir de Neymar au PSG est toujours flou, des discussions seraient en cours entre Chelsea et Paris pour l'attaquant brésilien.

Mercato PSG : Chelsea entame les discussions avec Paris pour Neymar

Nouveau rebondissement dans le dossier Neymar. Blessé à la cheville depuis le mois de février dernier, l'obligeant à subir une intervention chirurgicale, l'attaquant brésilien n'a pas digéré les différentes actions des supporters du PSG, organisées il y a quelques semaines, au cours desquelles certains ultras ont réclamé son départ devant son domicile.

Depuis, Neymar ne semble plus enclin à poursuivre l'aventure avec le club francilien, et un départ serait à l'étude pour le prochain mercato estival. Étant sur la même longueur d'onde, les dirigeants parisiens s'activent en coulisse pour lui trouver une porte de sortie, mais son salaire exorbitant et le manque de garantie sur son niveau de jeu sont deux véritables freins dans ce dossier.

Toutefois, les choses s'animent ce mercredi, et des discussions auraient d'ores et déjà débuté entre le PSG et un gros club de Premier League concernant la star brésilienne. En effet, Sky Sports annonce que Chelsea est intéressé par Neymar, et que les dirigeants londoniens ont pris contact avec leurs homologues parisiens.

Vers une bataille entre Manchester United et Chelsea pour Neymar ?

Si Chelsea a entamé les discussions pour Neymar, le club londonien n'est pas seul sur le dossier, et va devoir faire face à la concurrence de Manchester United. Pour rappel, L'Équipe annonçait il y a quelques semaines que les Red Devils étaient sur le coup pour tenter de se faire prêter l'ancien joueur du FC Barcelone cet été, et que la présence de Casemiro pourrait avoir son importance dans les négociations.

Néanmoins, Erik ten Hag ne serait pas forcément d'avis à voir une star comme Neymar débarquer à Manchester United. Le coach hollandais ne veut pas prendre le risque de mettre son vestiaire en péril, comme cela avait été le cas lors de la présence de Cristiano Ronaldo, avant que le contrat de ce dernier soit rompu.