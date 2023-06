Sur tous les fronts à l'approche du prochain mercato estival, le PSG s'apprête à recevoir une première offre pour un attaquant.

Mercato PSG : L'AS Roma prête à formuler une offre de 8M€ pour Mauro Icardi

Luis Campos est déjà particulièrement actif à trois jours de l'ouverture du mercato estival. Après avoir acté les signatures de Manuel Ugarte et de Marco Asensio, le directeur sportif du PSG veut s'attacher les services d'un attaquant, et les choses avancent sérieusement ces dernières heures. Libre de tout contrat suite à son refus de prolonger avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram est très emballé à l'idée de rejoindre les rangs du Paris-Saint Germain cet été. Mardi, L'Équipe a assuré que des contacts étaient déjà en cours entre les deux parties, et que les discussions avançaient de façon très positives.

Mais ce mercredi, c'est dans le sens des départs qu'un gros mouvement pourrait avoir lieu. Auteur d'une saison plus que satisfaisante avec Galatasaray lors de son prêt, Mauro Icardi intéresse sérieusement l'AS Roma, qui serait enclin à formuler une première offre de 8 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du joueur argentin, d'après les informations révélées par Tyc Sports. Pour rappel, le PSG avait déboursé pas moins de 60 millions d'euros pour lever l'option d'achat de l'attaquant de 30 ans en 2019.

Le PSG ouvert à un départ d'Hugo Ekitike

Recruté dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat automatique de 35 millions d'euros l'été dernier, Hugo Ekitike n'a pas réussi à convaincre les dirigeants parisiens. Auteur de seulement 4 buts et 4 passes décisives en 32 matches disputés toutes compétitions confondues, l'attaquant rémois ne cesse de clamer son amour pour le club francilien, tout en affirmant vouloir rester pour s'imposer la saison prochaine.

Mais d'après les informations révéles par RMC Sport, le PSG serait plutôt favorable à le voir partir cet été, du fait qu'un attaquant, potentiellement Marcus Thuram, pourrait rapidement poser ses valises dans la capitale française. Toutefois, la source affirme que le club ne forcera pas le départ de son jeune joueur de 20 ans.