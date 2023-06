Alors que Sergio Rico est toujours hospitalisé suite à son grave accident de cheval, le PSG a reçu des nouvelles positives concernant son gardien.

PSG : Une amélioration de l'état de santé de Sergio Rico

C'est une première bonne nouvelle, dix jours après l'accident de Sergio Rico. Hospitalisé dans un état grave à l'hôpital universitaire Virgen del Rocio à Séville, le gardien du PSG était sous sédation depuis son arrivée dans le centre hospitalier. Mais ce mercredi, une amélioration a été remarquée, d'après le dernier communiqué publié par l'hôpital. "L’équipe médicale a arrêté complètement la sédation de Sergio Rico et pour le moment il évolue favorablement. Son état demeure cependant grave et il continue d’être placé en soins intensifs."

Prudence tout de même, car comme le précise l'établissement, l'état du gardien espagnol reste grave, et ce dernier est toujours en soins intensifs. Un nouveau communiqué devrait être publié vendredi afin d'en dire plus sur l'état de santé du portier de 29 ans. En attendant, le PSG est dans l'obligation d'anticiper une très longue absence de Sergio Rico, et envisage de recruter un gardien cet été pour garantir une doublure solide à Gianluigi Donnarumma. En ce sens, les dirigeants parisiens seraient sur la piste menant à un gardien mexicain.

Mercato : Le PSG étudie la piste Guillermo Ochoa

Les supporters parisiens le connaissent bien, il avait écoeuré le Parc des Princes le 18 août 2013 à l'occasion de la rencontre entre le PSG et l'AC Ajaccio. À l'époque, Guillermo Ochoa, portier de l'ACA réalise un match d'exception et permet à son équipe de repartir avec le point du match nul (1-1), malgré 31 tentatives concédées.

Dix ans plus tard, le portier mexicain pourrait revenir au Parc des Princes en étant un joueur du Paris Saint-Germain. En effet, d'après les informations du média El Futbolero, la direction parisienne songerait à le recruter en qualité de doublure à Gianluigi Donnarumma. Il est également précisé que l'AC Milan et Chelsea sont eux aussi sur le dossier.

L'hiver dernier, Guillermo Ochoa avait fait le pari de revenir en Europe, en s'engageant du côté de la Salernitana, où il a grandement contribué au maintien du club italien dans le Scudetto. Une performance qui n'est visiblement pas passée inaperçue.