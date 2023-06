Impressionné par les performances de Jean-Philippe Krasso, Jérémie Janot demande à la direction de l’ASSE de tout faire pour le garder.

Mercato ASSE : Jérémie Janot séduit par 5 joueurs de Saint-Etienne

Revenu à Saint-Etienne avec Valenciennes FC, la semaine dernière, à l’occasion du match de la dernière journée de Ligue 1 contre l’ASSE, Jérémie Janot n’a pas caché son admiration pour cinq joueurs de l’équipe stéphanoise, notamment Jean-Philippe Krasso.

Il a encensé ces derniers dans des propos confiés à But Football Club. « L'arrivée de Gautier Larsonneur a rassuré tout le monde, il a vite gagné des points. Son arrêt à Niort, pour moi, c'est le tournant de la saison. Et comme offensivement, le potientiel est énorme... En 7 ans de Ligue 2, je n'ai jamais vu ça. Jean-Philippe Krasso, c'est très fort, Niels Nkounkou a été incroyable, Mathieu Cafaro, c'est un bon joueur, et Ibrahima Wadji, j'aime bien. Il va vite, il étire les lignes. C'est précieux un joueur de ce profil. Il laisse des espaces aux autres, notamment à Krasso ».

Notons que les Verts qui ont séduit l’emblématique gardien de but de l’ASSE sont crédités d’une excellente saison. Larsonneur était nommé pour le Trophée UNFP du meilleur portier de Ligue 2. Nkounkou et Krasso étaient eux en lice pour le trophée du meilleur joueur de la saison. Quant à Cafaro, il a remporté le prix du plus beau but du championnat cette saison, grâce à sa demi-volée face à Annecy (3-2).

Mercato : Janot, « ce serait top pour l'ASSE de garder Jean-Philippe Krasso »

Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 30 matchs, Ibrahima Wadji a été l’un des acteurs majeurs du maintien de l’ASSE en Ligue 2. Évidement aux côtés de l’international Ivoirien. Parlant de Jean-Philippe Krasso, Jérémie Janot est carrément sous son charme. Il milite pour que les dirigeants des Verts mettent les moyens pour prolonger son contrat, en vue de la remontée la saison prochaine. « Krasso semble avoir peu de chances de rester... Pour l'instant, à priori, il n'a pas signé ailleurs. Ce serait top pour l'ASSE de le garder », a-t-il recommandé.