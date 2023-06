Pour son retour en Ligue 1, le Havre AC s’active sur les dossiers mercato. Deux signatures ont déjà été enregistrées et la tendance devrait se poursuivre. dans les prochaines semaines avec deux autres engagements en attente.

Mercato : Le Havre AC sécurise ses pépites

Premier de Ligue 2 avec 75 points, le Havre AC rejoint la Ligue 1 qu’il avait quitté en 2009. Le plus dur arrive pour le club normand avec la lutte pour le maintien dans l’élite du football français lors de l'exercice 2023-2024. Si la qualité de son effectif actuel peut déjà lui donner quelques garanties, les exigences du haut niveau obligent le directeur sportif Mathieu Bodmer à anticiper le coup.

C’est d’ailleurs pour cela que le dirigeant havrais a fait signer quelques contrats professionnels à deux joueurs formés au club, à savoir le défenseur central Yoni Gomis ainsi que Mokrane Bentoumi qui évolue au poste de milieu de terrain. Le besoin de sécuriser ces deux joueurs s’explique par l’intérêt grandissant de certains clubs pour leurs services.

Mathéo Bodmer, le fils de Mathieu Bodmer, devrait signer pro

Membres de l’Équipe de France U18 actuellement engagée au Tournoi de Toulon, où les jeunes tricolores se préparent à défier le Costa Rica, Yoni Gomis et Mokrane Bentoumi commencent peu à peu à intéresser d’autres clubs, d’où la décision de les sécuriser au plus vite. Et Mathieu Bodmer ne s’arrête pas là. Son fils de 19 ans, Mathéo Bodmer, devrait lui aussi signer un contrat professionnel très prochainement. Sa polyvalence (il est capable de dépanner en défense), et son sérieux au travail séduisent les hauts dirigeants du club.

Le jeune buteur Steve Ngoura (18 ans) est lui aussi en négociation pour signer un contrat de 3 ans comme ces deux prédécesseurs déjà engagés jusqu'au 30 juin 2026.