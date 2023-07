Déjà très actif depuis le début du mercato estival, Le Havre renforce encore un peu plus son effectif et officialise une superbe signature en défense.

Mercato Le Havre : Arouna Sangante prolonge au HAC

C'est la nouvelle tant attendue par les supporters du Havre sur ce mercato estival. Homme providentiel de Luka Elsner la saison dernière, Arouna Sangante prolonge l'aventure avec le club normand, comme indiqué sur son site officiel. "Le défenseur central, Arouna Sangante prolonge son contrat d’une saison en faveur du HAC et s’engage avec son club formateur jusqu’en 2026."

Malgré des sollicitations depuis le début de l'été, le défenseur sénégalais a choisi de rester au HAC où il découvrira la Ligue 1 dans quelques semaines. L'an dernier, Arouna Sangante a largement contribué à l'incroyable saison du Havre avec pas moins de 35 matchs de championnat disputés. Il aura inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives durant l'exercice.

Mathieu Bodmer poursuit sur sa lancée

Le directeur sportif du HAC ne fait pas beaucoup parler de lui et travaille discrètement. Mais depuis le début de l'été, Le Havre fait partie des équipes les plus actives sur ce mercato estival. Au total, Mathieu Bodmer a bouclé pas moins de six arrivées, dont des joueurs expérimentés comme Daler Kuzyaev ou encore Loïc Nego.

Avec la prolongation désormais officielle d'Arouna Sangante, Le Havre montre à ses concurrents qu'il est capable de conserver ses meilleurs éléments. Nul doute que cette équipe sera à surveiller pour son grand retour dans l'élite du football français, qui se fera dans deux semaines maintenant.