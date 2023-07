Le milieu de terrain russe, Daler Kuziaev, ne rejoindra pas Toulouse. Il vient de signer un contrat de deux saisons avec Le Havre.

Mercato : Daler Kuziaev snobe Toulouse et signe au Havre

L’avenir de Daler Kuziaev semblait s’écrire au Toulouse FC. Les dirigeants toulousains négociaient avec lui pour un contrat d’une à deux saisons. Sauf que Le Havre était également à ses trousses et c’est lui qui le club normand qui a remporté cette bataille à distance.

Mathieu Bodmer, le directeur sportif du Havre, a annoncé la signature de Daler Kuziaev. Après ses passages à Karelia Petrozavodsk, Neftekhimik Nijnekamsk et Terek Grozny, Daler Kuziaev s’était engagé avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il a disputé 168 matchs lors desquels il a inscrit 23 buts toutes compétitions confondues.

C’est donc un joueur expérimenté que vient de s’offrir gratuitement Le Havre puisqu’il était en fin de contrat. Kuziaev compte 44 titularisations avec la sélection nationale russe, ce qui en fait un joueur expérimenté. Avec ce renfort, Mathieu Bodmer dessine peu à peu l’équipe havraise qui va en découdre avec les formations de l’élite française la nouvelle saison.

Rassoul Ndiaye attendu au Havre

Et Daler Kuziaev ne sera pas le dernier renfort de l’équipe. Rassoul Ndiaye du FC Sochaux a fait l’objet d’une offre du HAC. Les deux clubs sont déjà d'accord, et le club normand devrait enrôler le jeune milieu franco-sénégalais comme solution supplémentaire pour Luka Elsner. Le seul hic sur ce dossier était forcément la décision de la DNCG, mais aussi la forte concurrence sur le joueur de 21 ans. L’Équipe annonce que le Stade Brestois, Anderlecht et Watford sont aussi aux trousses de Rassoul Ndiaye.