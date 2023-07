L'ancien joueur du FC Sochaux, Rassoul Ndiaye, s'est engagé avec Le Havre. Le transfert a été officialisé par le HAC sur les réseaux sociaux.

Mercato Le Havre : Rassoul Ndiaye signe pour trois saisons

La semaine commence bien pour Le Havre. Le milieu de terrain, Rassoul Ndiaye, est venu renforcer l'effectif du HAC jusqu'en 2026. L'international sénégalais U23 débarque du FC Sochaux, en proie à de gros problèmes financiers, qui voit d'un très bon oeil l'arrivée d'un million et demi d'euros supplémentaire pour faire face à la crise.

Une somme payée avec bonne volonté par les dirigeants havrais, qui estiment que c'est une façon d'aider un club en difficulté, condamné avec sursis à la relégation administrative en National. "C'est une volonté de ne pas attendre que Sochaux coule pour récupérer un joueur qui a une valeur. On veut respecter tout le monde", avait expliqué Mathieu Bodmer en conférence de presse, le 12 juillet dernier.

Fort d'une expérience de 92 matchs de Ligue 2 avec son club formateur, le FC Sochaux, Rassoul Ndiaye va découvrir la Ligue 1 dans une équipe loin d'être favorite pour la promotion la saison dernière, et qui tentera d'exister grâce à un recrutement malin et plein d'audace.

Le HAC, un mercato intelligent pour survivre en Ligue 1

Le Havre part de loin pour la prochaine saison. Remonté en Ligue 1 au terme d'une saison folle, qui l'a vu égaler la plus longue série sans défaites de l'histoire du championnat, le club normand doit se rendre à l'évidence. Cette montée avait tout d'un exploit. Car sur le papier, l'effectif du HAC n'était pas un ton au-dessus des autres, comme le Toulouse FC la saison précédente.

Il était peut-être même un demi-ton en dessous des Girondins ou du FC Metz, favoris dès les premiers matchs. Mais le travail a parlé, et Le Havre est monté, à la faveur d'une excellente première moitié d'exercice, d'un mercato hivernal réussi, et d'un travail formidable accompli par Luka Elsner. Reste à faire de même pour la fenêtre estivale, mais Le Havre semble sur la bonne voie.

Grâce au travail de Mathieu Bodmer et de ses hommes, le HAC tient déja six recrues, dont plusieurs très intéressantes pour un promu. Notamment, les arrivées du latéral droit Loïc Nego, international hongrois doté d'une grosse expérience dans le championnat local (312 matchs), du défenseur central Yoann Salmier, habitué des équipes de bas de tableau en Ligue 1, et Daler Kuzyaev, international russe, arraché en fin de contrat au Zénith Saint-Petersbourg. Un recrutement ciblé et intelligent, parfois proche de l'exploit (Kuzyaev a notamment divisé son salaire par 6 pour signer au Havre), qui devrait permettre au Havre de s'éviter une relégation.