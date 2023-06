L'OL prépare son mercato pour la saison prochaine et aurait déjà coché plusieurs noms. Les dirigeants auraient notamment jeté leur dévolu sur Florentino Luis.

Mercato OL : Lyon veut frapper un grand coup à Benfica

7e de Ligue 1 cette saison, l'OL sort une nouvelle fois d'une saison décevante. Les Lyonnais ont encore passé une année sans remporter de trophées et ne se sont qualifiés pour aucune Coupe d'Europe. Pour retrouver des performances à la hauteur des ambitions de l'OL, les dirigeants espèrent réaliser un grand mercato et ont déjà coché plusieurs noms. Parmi eux, celui de Florentino Luis arriverait en tête d'affiche.

D'après les informations de Relevo, l'OL fait partie des clubs intéressés pour le milieu de terrain de Benfica, au même titre qu'Aston Villa ou l'Inter Milan. Une opération qui s'annonce très compliquée pour le joueur de 23 ans, alors que son club en demanderait 40 millions d'euros. Cette somme représente quasiment l'entièreté du budget transfert de l'OL, qui va devoir batailler avec deux clubs qualifiés pour la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Laurent Blanc veut de l'expérience à Lyon

L'OL souhaite recruter un milieu défensif à la demande de Laurent Blanc. Le technicien lyonnais aime bien utiliser Maxence Caqueret plus haut sur le terrain, et on ne peut pas dire que Johann Lepenant ait beaucoup marqué de points cette saison avec l'OL. Florentino Luis aurait donc le profil recherché par Laurent Blanc, qui cherche de l'expérience pour son effectif. Le Portugais n'a que 23 ans mais a déjà disputé une vingtaine de matchs européens, plus qu'une bonne partie des joueurs lyonnais.

Titulaire indiscutable avec Benfica cette saison, Florentino Luis a disputé 33 matches en championnat. Le milieu de terrain connaît déjà la Ligue 1, puisqu'il avait été prêté à Monaco au cours de la saison 2020-2021. L'opération pour le recruter semble tout de même très ambitieuse alors que le club lisboète vient de finir champion du Portugal.