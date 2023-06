Alors que Pablo Longoria cherche à renforcer son secteur offensif cet été, un attaquant est en passe de revenir à Marseille.

Mercato OM : Arkadiusz Milik sur le point de revenir à Marseille

Prêté à la Juventus avec une option d'achat de 7 millions d'euros depuis l'hiver dernier, où il a vécu une aventure plutôt réussie, Arkadiusz Milik ne devrait pas être conservé par la Vieille Dame lors du mercato estival, comme l'annonce La Repubblica. Auteur de 9 buts et d'une passe décisive délivrée depuis son arrivée en Italie, l'attaquant polonais semblait pourtant bien partie pour rester à Turin.

Mais face aux graves sanctions dont fait l'objet la Juve ces dernières semaines, il est évidemment difficile d'imaginer les dirigeants sortir 7 millions d'euros pour le joueur de 29 ans. Pour rappel, le club turinois était proche de terminer la saison sur le podium, mais a finalement écopé d'un retrait de 10 points pour fraude comptable le 22 mai dernier, le faisant reculer à la 7e place, synonyme de qualification pour la Conference League.

Arkadiusz Milik ne devrait pas rester à l'OM

Même si son retour à Marseille est proche d'être confirmé dans les prochaines heures, Arkadiusz Milik devrait repartir dans la foulée. Le buteur polonais n'entre plus dans les plans des dirigeants marseillais, et il semble peu probable de le voir rester la saison prochaine. La Lazio Rome est déjà à l'affût pour récupérer l'attaquant de 32 ans cet été, et est sur le point de formuler une première offre à Pablo Longoria pour convaincre le président marseillais de finaliser l'opération.

Arrivé à l'OM sous la forme d'un prêt dans un premier temps en janvier 2021, Arkadiusz Milik avait rapidement conquis le public du stade Vélodrome avec 10 buts inscrits en 16 matches toutes compétitions confondues. Quelques mois plus tard, son option d'achat d'environ 12 millions d'euros est défintivement levée par Pablo Longoria, mais l'attaquant polonais ne fait plus l'unamité et est finalement prêté à la Juve.