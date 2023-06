Quelques jours après le départ d’Igor Tudor, l’OM avance dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Les noms de Marcelo Gallardo et Christophe Galtier sont cités.

Mercato OM : Marcelo Gallardo en pole position pour succéder à Igor Tudor

Après une fin de saison décevante, marquée par une triste 3e place en championnat, l’Olympique de Marseille se penche sur le prochain mercato. La priorité de l’OM cet été sera bien entendu de trouver un nouvel entraîneur en remplacement d’Igor Tudor, parti rejoindre ses proches en Croatie. Lors de sa dernière conférence, le président Pablo Longoria assurait d’ailleurs que des « discussions » étaient en cours avec plusieurs techniciens pour le remplacer.

Et parmi les options étudiées figure Marcelo Gallardo. Le technicien argentin est libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en décembre dernier. Après avoir remporté de nombreux trophées (Copa Libertaires en 2015 et 2018, Copa Sudamericana en 2014…), Marcelo Gallardo serait à présent prêt à entrainer un club européen. Et l’opportunité d’entraîneur l’OM la saison prochaine serait très attrayante à ses yeux. Selon plusieurs sources, les négociations sont en cours pour boucler sa venue.

Eric Di Meco milite pour une arrivée de Christophe Galtier

Présent sur le plateau de Super Mercato Show, Eric Di Meco s'est exprimé sur ce sujet. L’ancien joueur emblématique de l'Olympique de Marseille n’a pas caché son admiration pour Marcelo Gallardo, présenté comme une option intéressante pour succéder à Igor Tudor. Cependant, il avoue également que son rêve était de voir Christophe Galtier prendre les rênes de l'OM.

Eric Di Meco reconnaît les succès impressionnants de Gallardo à la tête de River Plate, où il a remporté de nombreux titres. Son expérience internationale et son style de jeu attrayant en font un candidat séduisant pour l'Olympique de Marseille. Toutefois, son cœur penche plutôt vers Galtier, natif de Marseille. « Gallardo, ça me plaît parce qu'il a tout gagné à River Plate. Mais Galtier est sur le marché, mon rêve est qu'il entraine le club », a-t-il indiqué sur RMC Sport.

La déclaration d'Eric Di Meco reflète les divergences entre les supporters de l'OM et les observateurs du football français. Elle suscite aussi une interrogation : est-ce trop tôt pour que Christophe Galtier prenne en charge l'OM après son passage mitigé chez le rival parisien ? Son aventure au PSG rend en tout cas sa venue sur la Canebière très difficile au vu de la forte rivalité entre les deux clubs.

Quelle que soit l'issue de ces deux dossiers, il est clair que l'OM est confronté à un nouveau défi. Le club devra choisir le meilleur candidat capable de mener son équipe vers le succès la saison prochaine. Il sera donc intéressant de suivre les développements de ce dossier dans les jours à venir.